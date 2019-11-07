"Мені жити не хотілося!" Корольова втратила дитину через секс-скандал

Російська співачка українського походження Наташа Корольова зізналася, що кілька років тому втратила ненароджену дитину через скандал на тлі її інтимних фото з чоловіком Тарзаном (Сергієм Глушко).

Так, подробицями трагедії й того, як ці світлини потрапили в мережу, зірка поділилася в інтерв'ю для YouTube-каналу "Емпатія Манучо" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Наташа Корольова Фото: bimru.ru

"Чоловік загубив телефон, хоча, мені здається, що вкрали. Напевно, подумали, у такого хлопця можна знайти масу всього, але знайшли таке... До себе в спальню пускати я нікого не збиралася, а тут до неї вдерлися й дуже негарно, брудно. Було важко пройти через це. Бомбануло по здоров'ю. Для мене це був божевільний стрес. Я зверталася до психотерапевта, лежала під крапельницями", — згадала Корольова.

Тарзан і Наташа Корольова Фото: instagram/koroleva__star

Також, за словами співачки, злодії намагалися шантажувати їх із чоловіком, вимагаючи 100 тисяч доларів за приховування кадрів. Однак вони не пішли на повідку й почали готуватися до вибуху в пресі. Коли фото потрапили в мережу, Корольова подала в суд, відстоюючи право на недоторканність приватного життя. Здавалося, з часом галас вщух, але незабаром парі довелося зіткнутися з особистою трагедією.

Наташа Корольова Фото: instagram/koroleva__star

"Через три роки підіймається нова хвиля. Говорили, Корольова розпусниця, позбавити її звання заслуженої артистки. Мене це шокувало. А я тоді була вагітна. І ось я приходжу до лікаря, він мене дивиться. За його погляду я бачу, що щось трапилося. Тієї миті жити вже не хотілося. Було три місяці... Ця ненароджена дитина на совісті тих людей, які це заварили", — додала Корольова.

Співачка зазначила, що, попри гучну історію, однаково продовжує надсилати чоловікові відверті світлини.

Тарзан і Наташа Корольова Фото: woman.ru

"Я була б, звісно, крутою порноакторкою. У цьому жанрі могла б зробити велику кар'єру і стати мегапопулярною. Але, мені здається, у нас з чоловіком в цьому більше еротичності, ніж вульгарності", — пожартувала Наташа.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Наташа Корольова показала себе голою у ванній і нарвалася на критику мережі.

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