"Королева TikTok" втратила понад 500 тисяч підписників через скандальне відео

Софія Ковнір Люди 11:17, 20.11.2020

Зірки TikTok 16-річна Чарлі та 19-річна Діксі Дамеліо через нове відео почали втрачати підписників.

Як повідомляє "Super", у Діксі майже 50 мільйонів користувачів, а у Чарлі вже могло б бути 100, якби не нове відео на YouТube-каналі (його можна подивитися в кінці новини).

Сестри разом з батьками випустили програму "Вечеря з Дамеліо", куди запрошують якусь знаменитість з соцмереж, їдять і розмовляють. Однак, перший ролик з тріском провалився.

Так, на відео видно, як шеф-кухар приносить на стіл різні страви і розповідає про меню. Відзначається, що ролик набрав кілька сотень тисяч дізлайків, так як, на думку глядачів, дівчата не вміють себе вести.

Чарлі і Діксі Дамеліо через нове відео почали втрачати підписників
"Super"

Під час розмови Чарлі гримасувала за спиною у кухаря, що озвучує меню, а Діксі зображувала блювотний рефлекс після того, як спробувала блюдо з равликами.

Чарлі і Діксі Дамеліо через нове відео почали втрачати підписників
"Super"
Чарлі і Діксі Дамеліо через нове відео почали втрачати підписників
"Super"

Після цього користувачі почали активно коментувати ситуацію. За їх словами, шеф-кухар не заслужив такого потворного ставлення до себе.

В результаті дівчата стали активно втрачати аудиторію. Від "королеви TikTok" Чарлі вже відписалося понад півмільйона людей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Комітет з іноземних інвестицій США відклав термін, за який Китай повинен продати сервіс для створення і перегляду коротких відео TikTok.

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