'Королева TikTok' втратила понад 500 тисяч підписників через скандальне відео

Зірки TikTok 16-річна Чарлі та 19-річна Діксі Дамеліо через нове відео почали втрачати підписників.

Як повідомляє "Super", у Діксі майже 50 мільйонів користувачів, а у Чарлі вже могло б бути 100, якби не нове відео на YouТube-каналі (його можна подивитися в кінці новини).

Сестри разом з батьками випустили програму "Вечеря з Дамеліо", куди запрошують якусь знаменитість з соцмереж, їдять і розмовляють. Однак, перший ролик з тріском провалився.

Так, на відео видно, як шеф-кухар приносить на стіл різні страви і розповідає про меню. Відзначається, що ролик набрав кілька сотень тисяч дізлайків, так як, на думку глядачів, дівчата не вміють себе вести.

Під час розмови Чарлі гримасувала за спиною у кухаря, що озвучує меню, а Діксі зображувала блювотний рефлекс після того, як спробувала блюдо з равликами.

Після цього користувачі почали активно коментувати ситуацію. За їх словами, шеф-кухар не заслужив такого потворного ставлення до себе.

В результаті дівчата стали активно втрачати аудиторію. Від "королеви TikTok" Чарлі вже відписалося понад півмільйона людей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Комітет з іноземних інвестицій США відклав термін, за який Китай повинен продати сервіс для створення і перегляду коротких відео TikTok.