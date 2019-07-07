Королева проігнорувала хрещення сина Меган Маркл і принца Гаррі: що сталося

Королева Єлизавета II і принц Філіпп були відсутні на церемонії хрещення сина герцогині Сассекської Меган Маркл і принца Гаррі Арчі Гаррісона.

Як пояснює Good house keeping королева і принц були відсутні через "попередні зобов'язання".

Королева не в захваті від Маркл

Вихідні королева спочатку планувала провести з принцом Філіпом в Сандрінгемі і скасовувати свої плани не збиралася навіть заради Арчі. За два дні до його хрещення Королева відвідала міську ферму Горгі в Единбурзі, Шотландія. Наступного тижня вона повинна відправитися в Кембриджшир.

Меган Маркл, принц Гаррі і Єлизавета ІІ

Відвідати королівські стайні для королеви виявилося важливішим, ніж урочиста церемонія хрещення Арчі.

Хрещення Арчі фото SussexRoyal

Відзначається, що королева і герцог Единбурзький жодним чином не намагаються образити батьків Арчі, Меган Маркл і принца Гаррі, через їх відсутність.

Хрещення Арчі фото SussexRoyal

Навпаки, The Sunday Times раніше повідомляли, що "королева пропустить хрещення через попередні зобов'язання".

У липні минулого року королева Єлизавета II і принц Філіпп по тій же причині були відсутні на церемонії хрещення принца Луї.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 липня герцогиня Сассекському Меган Маркл і принц Гаррі похрестили свого сина Арчі Гаррісона. Офіційно не повідомлялося, хто став хрещеним батьком і матір'ю Арчі.

Арчі був хрещений в точної копії королівського сукні для хрещення, яку носили королівські немовлята останні 11 років. Оригінальний одяг для хрещення був замовлений ще королевою Вікторією в 1841 році, її використовували представники королівської сім'ї до 2004 року.

На церемонію запросили тільки найближчих людей пари - всього 25 осіб.

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