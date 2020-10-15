Королева Єлизавета вперше за сім місяців пандемії вийшла на публіку

Ольга Веркалець
Ольга Веркалець
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Королева Єлизавета вперше за довгий час вийшла на публіку

Королева Великобританії Єлизавета ІІ разом із принцом Вільямом узяли участь в офіційному відкритті нового центру енергетичної аналітики в місті Солсбері. Це перший вихід на публіку Її Величності за сім місяців пандемії.

У межах візиту монархи поспілкувалися з фахівцями, які займаються захистом Великобританії від тероризму та організованої злочинності, і з ученими, які вивчають природу хімічної зброї та вірусу COVID-19 (фото дивіться нижче).

Королева Єлизавета з принцом Вільямом.

Також відомо, що Єлизавета ІІ прибула до центру на вертольоті, а Вільям приїхав на автомобілі. Усі 48 осіб, з якими контактували представники королівської сім'ї, пройшли тест на коронавірус.

Королева Єлизавета ІІ відвідала місто Солсбері.

Нагадаємо, що з березня 2020 року королева Єлизавета II та її чоловік, принц Філіп, перебували на самоізоляції у Віндзорському замку, а згодом вони вирушили в Сандрінґемський палац у графстві Норфолк.

Королева Єлизавета ІІ на відкритті нового центру енергетичної аналітики.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше поширили інформацію, що королева Єлизавета II в 2019 році таємно запланувала відправити принца Гаррі та Меґан Маркл на кілька років у Південну Африку, щоб просувати інтереси британської корони.

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