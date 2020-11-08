Королева Єлизавета вперше вийшла на публіку в масці. Фото

Королева Великої Британії Єлизавета II вперше з'явилася на публіці в захисній масці.

Після того як королеву розкритикували за недотримання заходів безпеки в період пандемії коронавіруса, вона відвідала Вестмінстерське абатство в захисній масці.

94-річна Єлизавета II поклала на могилу Невідомого солдата квіти на честь пам'яті полеглих солдатів.

На публіці вона з'явилася в траурному вбранні: в чорному пальто, чорному капелюсі в доповненні з рукавичками, з перловим кольє на шиї, і з брошкою. Навіть захисна маска була в тон до вбрання. В абатстві, крім королеви, були присутні буквально лічені люди, задіяні в цьому заході.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, коли королева Єлизавета II покине престол і кому його передасть.