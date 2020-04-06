Королева Єлизавета II виступила зі зверненням: в мережі виявили таємний знак

Королева Великобританії Єлизавета II записала відеозвернення у зв'язку зі світовою пандемією коронавірусу нового типу COVID-19. В одязі монархині виявили таємний знак.

Так, як виявилося зелений колір, в який була одягнена королева, означає "переродження", а бірюзова брошка "повертає до більш щасливих часів", пише Daily Mail.

Стиліст Сьюзі Хеслер розповіла, що рішення королівської сім'ї носити бірюзу є важливим символом.

"Це дуже заспокійливий колір, і він також є представником надії і зцілення", - сказала вона.

Сама королева закликала британців дотримуватися самодисципліни і допомагати один одному.

"Я сподіваюся, що в майбутні роки всі зможуть пишатися тим, як вони відповіли на цей виклик. А ті, хто прийде після нас, будуть говорити, що це покоління британців було не менш сильним, ніж всі інші. Що такі відмітні риси, як самодисципліна, спокійна доброзичлива твердість характеру і співчуття, все ще характеризують цю країну", - заявила Єлизавета II.

Нагадаємо, що 25 березня стало відомо, що в принца Чарльза у Великобританії виявили коронавірус.

Водночас хворий на COVID-19 принц Чарльз нещодавно спілкувався з королевою Єлизаветою II.

Як повідомляв OBOZREVATEL принц Вельський Чарльз міг заразитися вірусом від князя Монако Альбера II, з яким зустрічався раніше.

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