Королева Єлизавета ІІ після скандалу привітала Меган Маркл з днем народження

Королева Єлизавета ІІ публічно привітала герцогиню Сассекську Меган Маркл з 39-літтям попри те, що вони разом з принцом Гаррі неочікувано склали повноваження.

Привітання з'явилося на офіційній сторінці очільниці Великобританії в Instagram. Також у соцмережі розмістили архівну фотографію королеви і Меган Маркл, зроблену два роки тому під час їхнього першого спільного виходу у світ.

У мережі поширюють чутки, що Єлизавета не пробачила Маркл вихід з королівської сім'ї Getty Images

Минулого літа Єлизавета ІІ не привітала дружину принца Гаррі, адже ще тоді їхні стосунки не були ідеальними. У мережі вважають, що в Букінгемському палаці переступили через свої принципи, щоб показати світу згуртовану сім'ю, яка за останній рік пережила чимало скандалів.

"Вітаю герцогиню Сассекську з днем ​​народження!" – коротко привітала королева.

Відзначимо, що Маркл стала однією з найскандальніших персон в королівській родині. У першу чергу через те, що неодноразово порушувала протоколи і нібито саме з її подачі Гаррі прийняв рішення відмовитися від королівських повноважень. OBOZREVATEL пропонує згадати, як виглядала Меган до весілля з британським принцом.

Привітання королеви Єлизавети ІІ Instagram @theroyalfamily

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