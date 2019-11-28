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29 листопада • оновлено в 11:15
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Сталін іще жив: яким був світ, коли королева Єлизавета зійшла на престол

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За інформацією ЗМІ, королева Великої Британії та Північної Ірландії Єлизавета II планує залишити престол через півтора року, коли їй виповниться 95.

Свої повноваження вона має передати своєму 71-річному сину, принцу Чарльзу. OBOZREVATEL пропонує пригадати, яким був світ 67 років тому, коли Єлизавета II тільки-но зійшла на престол.

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Стало відомо, скільки заробляє королева Єлизавета II

Єлизавета Олександра Марія посіла трон 6 лютого 1952 року, коли їй було 25. Цього ж дня від раку легенів у віці 56 років помер король Великобританії Георг VI.

Єлизавета II у молодості

Єлизавета II у молодості

bbc.com

Між США і СРСР на той час уже почалася "холодна війна".

СРСР останній рік керував Йосип Сталін. Він помер 5 березня 1953 року. Президентом США у 1952 році був Гаррі Трумен.

Йосип Сталін

Йосип Сталін

Wikipedia

Майбутній президент США Джон Кеннеді у 1952-му працював у Конгресі США. У 1961 році він став другим наймолодшим президентом в історії країни (після Теодора Рузвельта) і наймолодшим, обраним на цю посаду.

Гаррі Трумен

Гаррі Трумен

globallookpress.com

Нинішній президент США Дональд Трамп готувався піти у перший клас. Йому було 5 років.

Також у 1952 році вперше з 1881-го в США не було зареєстровано жодного випадку лінчування.

Дональд Трамп у молодості

Дональд Трамп у молодості

wikipedia.org

Західна Німеччина у 1952-му погодилася виплатити Ізраїлю 293 мільйони доларів як компенсацію за злочини часів Другої світової війни.

26 лютого 1952 року прем'єр-міністр Великобританії Вінстон Черчилль оголосив про створення атомної бомби.

Між Корейською Народно-Демократичною Республікою і Південною Кореєю триває Корейська війна, яка закінчиться у липні 1953-го.

Вінстон Черчилль

Вінстон Черчилль

mydiscoveries.ru

У Данії лікар Крістіан Гамбургер 1952-го зробив першу успішну операцію зі зміни статі.

Пуерто-Ріко отримує статус "держави, що вільно приєдналася до США".

Генеральна асамблея та Рада безпеки ООН створюють Комісію з роззброєння (Бразилія, Чилі, Франція, Греція, Великобританія, Канада, Нідерланди, Пакистан, Тайвань, Туреччина, СРСР, США).

Розпис каплиці у Валлорісі. Пабло Пікассо, 1952

Розпис каплиці у Валлорісі. Пабло Пікассо, 1952

picassolive.ru

Пабло Пікассо у 1952-му був ще живий і розписував каплицю у Валлорісі (зараз її знають як "Храм миру"). Художник помер 8 квітня 1973 року.

Крім того, саме у 1952 році надходять у продаж сонцезахисні окуляри, зроблені на основі окулярів військового зразка.

Сталін іще жив: яким був світ, коли королева Єлизавета зійшла на престол

glasses.ua

У Києві тоді ще не добудували міст Патона, а в Барселоні знову почали будувати церкву Ла Саграда Фамілія.

Ла Саграда Фамілія

Ла Саграда Фамілія

"Тонкощі туризму"

У 1952 році також народився нападник київського "Динамо" і збірної СРСР, володар "Золотого м'яча" Олег Блохін. У 112 іграх за збірну СРСР він забив 44 голи.

Олег Блохін

Олег Блохін

Football.ua

Як відомо, Єлизавета II встановила рекорд серед усіх монархів Британії як за тривалістю правління, так і за віком – з 2015 року вона є найстарішою, а з 2016 року – чинною королівською особою, що править найдовше у світі.

Єлизавета Олександра Марія є не тільки британською королевою, але також главою Співдружності Націй та чинним монархом у 15 незалежних державах, включаючи Австралію, Канаду, Нову Зеландію і Ямайку.

Єлизавета II

Єлизавета II

REUTERS

Новини
Королева Єлизавета II готова зректися престолу: хто стане новим правителем

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Єлизавета II прийняла безпрецедентне рішення щодо свого сина Ендрю. Вперше в історії монаршої сім'ї її члена офіційно усунули від усіх справ.

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Автор
Аліна Мельник
Особа
Єлизавета II
Місце
Великобританія
Теги
політика Історія
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roman vasylovych
roman vasylovych
бабця рулить!!! світом...
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