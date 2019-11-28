Сталін іще жив: яким був світ, коли королева Єлизавета зійшла на престол

За інформацією ЗМІ, королева Великої Британії та Північної Ірландії Єлизавета II планує залишити престол через півтора року, коли їй виповниться 95.

Свої повноваження вона має передати своєму 71-річному сину, принцу Чарльзу. OBOZREVATEL пропонує пригадати, яким був світ 67 років тому, коли Єлизавета II тільки-но зійшла на престол.

Єлизавета Олександра Марія посіла трон 6 лютого 1952 року, коли їй було 25. Цього ж дня від раку легенів у віці 56 років помер король Великобританії Георг VI.

Єлизавета II у молодості bbc.com

Між США і СРСР на той час уже почалася "холодна війна".

СРСР останній рік керував Йосип Сталін. Він помер 5 березня 1953 року. Президентом США у 1952 році був Гаррі Трумен.

Йосип Сталін Wikipedia

Майбутній президент США Джон Кеннеді у 1952-му працював у Конгресі США. У 1961 році він став другим наймолодшим президентом в історії країни (після Теодора Рузвельта) і наймолодшим, обраним на цю посаду.

Гаррі Трумен globallookpress.com

Нинішній президент США Дональд Трамп готувався піти у перший клас. Йому було 5 років.

Також у 1952 році вперше з 1881-го в США не було зареєстровано жодного випадку лінчування.

Дональд Трамп у молодості wikipedia.org

Західна Німеччина у 1952-му погодилася виплатити Ізраїлю 293 мільйони доларів як компенсацію за злочини часів Другої світової війни.

26 лютого 1952 року прем'єр-міністр Великобританії Вінстон Черчилль оголосив про створення атомної бомби.

Між Корейською Народно-Демократичною Республікою і Південною Кореєю триває Корейська війна, яка закінчиться у липні 1953-го.

Вінстон Черчилль mydiscoveries.ru

У Данії лікар Крістіан Гамбургер 1952-го зробив першу успішну операцію зі зміни статі.

Пуерто-Ріко отримує статус "держави, що вільно приєдналася до США".

Генеральна асамблея та Рада безпеки ООН створюють Комісію з роззброєння (Бразилія, Чилі, Франція, Греція, Великобританія, Канада, Нідерланди, Пакистан, Тайвань, Туреччина, СРСР, США).

Розпис каплиці у Валлорісі. Пабло Пікассо, 1952 picassolive.ru

Пабло Пікассо у 1952-му був ще живий і розписував каплицю у Валлорісі (зараз її знають як "Храм миру"). Художник помер 8 квітня 1973 року.

Крім того, саме у 1952 році надходять у продаж сонцезахисні окуляри, зроблені на основі окулярів військового зразка.

glasses.ua

У Києві тоді ще не добудували міст Патона, а в Барселоні знову почали будувати церкву Ла Саграда Фамілія.

Ла Саграда Фамілія "Тонкощі туризму"

У 1952 році також народився нападник київського "Динамо" і збірної СРСР, володар "Золотого м'яча" Олег Блохін. У 112 іграх за збірну СРСР він забив 44 голи.

Олег Блохін Football.ua

Як відомо, Єлизавета II встановила рекорд серед усіх монархів Британії як за тривалістю правління, так і за віком – з 2015 року вона є найстарішою, а з 2016 року – чинною королівською особою, що править найдовше у світі.

Єлизавета Олександра Марія є не тільки британською королевою, але також главою Співдружності Націй та чинним монархом у 15 незалежних державах, включаючи Австралію, Канаду, Нову Зеландію і Ямайку.

Єлизавета II REUTERS

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Єлизавета II прийняла безпрецедентне рішення щодо свого сина Ендрю. Вперше в історії монаршої сім'ї її члена офіційно усунули від усіх справ.

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