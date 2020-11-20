Королева Єлизавета II і принц Філіп одружилися 73 роки тому: якими були в молодості і як виглядають зараз

Британська королева Єлизавета II та її чоловік принц Філіп відзначають 73-ту річницю весілля. Вони одружилися в 1947 році – їх шлюб вважається найдовшим монархічним союзом в історії.

За роки спільного життя у королівської пари – четверо дітей, вісім онуків і стільки ж правнуків. З нагоди урочистої дати на офіційній сторінці Букінгемського палацу в Twitter опублікували свіжу фотографію подружжя. OBOZREVATEL пропонує подивитися, як Єлизавета II та її чоловік Філіп виглядали в молодості (фото і відео дивіться нижче).

Останнім часом через пандемію подружжя проводить мало часу разом – вони живуть в різних місцях з метою мінімізувати ризики зараження коронавірусом. 99-річний Філіп перебуває резиденції в Сандрігемі в Східній Англії, а 94-річна Єлизавета ІІ більшу частину часу проводить у Віндзорському замку.

Єлизавета II і Філіп в 2020 році. Twitter Букінгемського палацу

Як починався роман майбутньої королеви і принца Філіпа

Пара познайомилася в ранньому віці – в 1934 році на офіційному заході: Єлизаветі тоді було всього 8 років, Філіпу – 13. Друга зустріч відбулася через п'ять років, в 1939 році і, на думку біографів королівської сім'ї, стала доленосною.

18-річний Філіп тоді вже вчився в Британському королівському військово-морському коледжі в Дартмут, а його батьки вже замислювалися про потенційну обраницю для сина. Єлизаветі на той час було 13 років.

Єлизавета II і Філіп.

Високий, ставний Філіп припав до серця юної принцеси, і вона більше ні про кого і думати не могла. Незабаром Філіп став частим гостем в Букінгемському палаці. І хоча батьки Єлизавети не рахували його серйозною кандидатурою на роль чоловіка принцеси, дівчина була впевнена, що саме він її доля. Як наслідок, батько Єлизавети, король Георг VI, дав дозвіл на шлюб через 8 років. 21-річна Єлизавета та 26-річний Філіп повінчалися 20 листопада 1947 року у Вестмінстерському абатстві.

Єлизавета II і Філіп: фото з весілля. ELLE

Після одруження Філіп відмовився від титулів "принц Грецький" і "принц Датський" і прийняв британське підданство. Король Георг VI напередодні укладення шлюбу присвоїв майбутньому зятю титул герцога Единбурзького, графа Меріонетського і барона Грінвічського.

Весілля Єлизавети II і Філіпа.

Цікаво, що під час весільної церемонії, вимовляючи клятву, майбутня королева Британії Єлизавета II заявила, що обіцяє все своє життя коритися чоловікові. Це дещо здивувало громадськість, тому як після її коронації за законами монархії, Філіп повинен буде коритися їй. Незважаючи на високе положення, вони зуміли побудувати міцний сімейний союз.

Весілля Єлизавети і Філіпа. ВВС

У цьому шлюбі народилися четверо дітей: Чарльз, принцеса Анна, "принцеса королівської крові", принц Ендрю, герцог Йоркський і принц Едвард, граф Вессекський.

Єлизавета II і Філіп в молодості. Pinterest

Єлизавета II і Філіп в молодості. Pinterest

Молоді Єлизавета II і Філіп. Marie Claire

Єлизавета II і Філіп з дітьми.

Єлизавета II і Філіп. ELLE

Британська королева відзначає річницю весілля з чоловіком. BBC

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