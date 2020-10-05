Королева Єлизавета хотіла відправити Маркл і Гаррі в Африку: з'ясувалася причина

Королева Єлизавета II в 2019 році таємно запланувала відправити принца Гаррі та Меган Маркл на декілька років у Південну Африку, щоб просувати інтереси британської корони.

Як пише видання Daily Mail, спочатку ЗМІ поширили інформацію, що таке рішення було ухвалено через популярність пари. Подружжя могло відволікти увагу від майбутнього короля країни принца Вільяма та його сім'ї.

Принц Вільям і Кейт Міддлтон. 24 Канал

Проте в новій книзі "Битва братів" британського історика Роберта Лейсі йдеться про те, що насправді королева таким чином хотіла зробити Гаррі та Меган щасливішими. Її Величність згадала свій власний досвід, коли, будучи принцесою, разом з чоловіком Філіпом жила в Мальті. Тоді вона тимчасово не виконувала своїх обов'язків.

Єлизавета також відзначала, що пара могла вибрати не тільки ПАР, але будь-яку країну зі Співдружності націй. У вересні 2019 року вони навіть здійснили турне Африкою, проте вже в січні 2020 року герцог і герцогиня заявили, що хочуть скласти свої повноваження. Через кілька місяців подружжя переїхало в США, де проживають і зараз.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше принц Гаррі та його дружина Меган Маркл погодилися зніматися в реаліті-шоу про їхнє життя, домовившись зі стрімінговим сервісом Netflix.