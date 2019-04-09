Король Ночі з ''Гри престолів'' погостює в Києві: що відомо

Британо-американський актор Річард Брейк, який грав в культовій сазі "Гра престолів" роль Короля Ночі, приїде до Києва.

1 та 2 червня актор стане спеціальним гостем тематичного фестивалю Comic Con Ukraine, де поспілкується з прихильниками серіалу і проведе автограф-сесію. Про це повідомляється на офіційній сторінці заходу в Facebook.

Річард Брейк Фото: facebook.com

На сьогоднішній день Річард Брейк зіграв понад 60 ролей, серед них крім "Гри престолів" проекти "Бетмен: Початок", "Доля", "Король людина: Служба Таранов", "Тор: Царство темряви", "Чорна Орхідея" та інші.

"На Kyiv Comic Con ви зможете поспілкуватися з Річардом, а також отримати автограф і фотографію на пам'ять. Автограф і фотосесії відбудуться 1 червня, а відкрита зустріч на головній сцені - 2 червня, в неділю. Остаточний розклад з'явиться в травні", - повідомляється в соцмережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перша серія фінального восьмого сезону "Гри престолів" вийде на екрани в США 14 квітня, а буквально за декілька днів з'явиться дубляж російською та українською мовами. НВО представив повний трейлер своїх новинок, де показав нарізку з серіалу.

3 квітня в нью-йоркському Radio City Music Hall відбулася прем'єра, на якій були присутні автори проекту і актори, які знялися у стрічці.

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