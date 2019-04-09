МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
набору чаїв Взяти участь
Приз
Реєстрація
СпортLady

/люди

Король Ночі з ''Гри престолів'' погостює в Києві: що відомо

907Читати матеріал російською

Британо-американський актор Річард Брейк, який грав в культовій сазі "Гра престолів" роль Короля Ночі, приїде до Києва.

1 та 2 червня актор стане спеціальним гостем тематичного фестивалю Comic Con Ukraine, де поспілкується з прихильниками серіалу і проведе автограф-сесію. Про це повідомляється на офіційній сторінці заходу в Facebook.

Річард Брейк

Річард Брейк

Фото: facebook.com

На сьогоднішній день Річард Брейк зіграв понад 60 ролей, серед них крім "Гри престолів" проекти "Бетмен: Початок", "Доля", "Король людина: Служба Таранов", "Тор: Царство темряви", "Чорна Орхідея" та інші.

Новини
Хто помре першим? З'явився прогноз головних подій "Гри престолів-2019"

"На Kyiv Comic Con ви зможете поспілкуватися з Річардом, а також отримати автограф і фотографію на пам'ять. Автограф і фотосесії відбудуться 1 червня, а відкрита зустріч на головній сцені - 2 червня, в неділю. Остаточний розклад з'явиться в травні", - повідомляється в соцмережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перша серія фінального восьмого сезону "Гри престолів" вийде на екрани в США 14 квітня, а буквально за декілька днів з'явиться дубляж російською та українською мовами. НВО представив повний трейлер своїх новинок, де показав нарізку з серіалу.

3 квітня в нью-йоркському Radio City Music Hall відбулася прем'єра, на якій були присутні автори проекту і актори, які знялися у стрічці.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Гра престолів" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Гра престолів
Місце
УкраїнаКиїв
Теги
Гра престолів 8акторФестиваль
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
1
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Миценко Андрей
Миценко Андрей
Гэй пановэ! Мы сдерживаем навалу белых ходоков с севера, так они, с..ка с запада, с тыла заходят!
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки