Копію завіси Львівської опери продали на аукціоні Sotheby`s за 25 млн гривень

Копію завіси "Парнас" Генріха Семирадського, оригінал якої вже понад 100 років зберігається у Львівській національній опері, продали на всесвітньо відомому аукціоні Sotheby`s за 680 тис. фунтів стерлінгів (25, 965 млн гривень. – Ред.)

Про це повідомила пресслужба Львівської опери на офіційній сторінці в Facebook. Зазначається, що розмір оригіналу картини становить 6 на 9 м. Її ж зменшена копія, яку виставили на аукціон, має розмір 91 на 147 см. Художник створив її після написання повнорозмірною композиції методом фоторепродукції.

"Оригінал картини вже понад 100 років зберігається у Львівській національній опері. Її розміри становлять 6 на 9 м. Зменшена копія – 91 на 147 см, яку і виставили на аукціон вперше, була створена художником вже після написання повнорозмірною картини. Композиція – майже точна репродукція першій версії, і є унікальним прикладом використання художником фототехніки під час виконання своїх робіт. Виконана маслом на полотні", – йдеться в повідомленні.

Копія завіси "Парнас" з Львівської опери Генріха Семирадського Sotheby`s

Хто викупив копію львівської завіси, невідомо, ім'я покупця аукціон залишив в таємниці. Театр же кличе в гості: ексклюзивно для глядачів перед спектаклями знамениту роботу Генріха Семирадського покажуть вже 3, 4, 5 і 6 грудня.

Копію завіси Львівської опери продали на аукціоні за 25 млн гривень Sotheby`s

Генріх Семирадський, проживаючи в Італії, малював завісу на замовлення архітектора Горголевського саме для львівського театру. Однак на відкриття нової будівлі 4 жовтня 1900-го робота не потрапила, затримавшись на виставках в Римі та Варшаві.

З монументальним полотном "Парнас" глядачі познайомилися 13 січня 1901 року. Відтоді унікальний витвір доповнює золотий інтер'єр залу Львівської опери.

Як повідомляв OBOZREVATEL, роботу відомого українського художника Івана Айвазовського "Неаполітанська затока" продали на онлайн-аукціоні Sotheby's за рекордні 2,3 млн фунтів стерлінгів (77,23 млн грн).