Копія Тіматі: Решетова випадково засвітила обличчя маленького сина

Наречена Тіматі Анастасія Решетова випадково показала обличчя їхнього маленького сина Ратміра.

Як повідомляє Telegram-канал "Только никому", фотографія новонародженого стоїть на заставці телефону Решетової.

Анастасія Решетова та Тіматі PeopleTalk

Так, вчора, 18 листопада, Тіматі та його кохана відвідали бал Tatler-2019, щоб підтримати молодшу сестру репера.

На червоній доріжці пара позувала фотографам, де журналістам і вдалося побачити обличчя сина пари. Так, у руках Анастасія тримала телефон, і під час зйомки засвітила заставку на мобільному – фото маленького Ратміра.

Анастасія Решетова засвітила обличчя сина Telegram "Тільки нікому"

Показово, що раніше Решетова вже публікувала кадри з сином, однак на всіх знімках приховувала його обличчя.

Анастасія Решетова з сином Instagram

Анастасія Решетова з сином Instagram

Анастасія Решетова з сином Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL :

16 жовтня 2019 року Тіматі і Решетова офіційно стали батьками.

Навколо Тіматі і його нареченої Анастасії Решетової ходило багато різних чуток. Наприклад, у 2018 році модель звинуватили в зраді нареченому з 19-річним сином відомого олігарха Сергієм Саркісовим-молодшим.

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