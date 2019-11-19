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19 листопада • оновлено в 16:04
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Копія Тіматі: Решетова випадково засвітила обличчя маленького сина

1.1т
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Наречена Тіматі Анастасія Решетова випадково показала обличчя їхнього маленького сина Ратміра.

Як повідомляє Telegram-канал "Только никому", фотографія новонародженого стоїть на заставці телефону Решетової.

Анастасія Решетова та Тіматі

Анастасія Решетова та Тіматі

PeopleTalk

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Тіматі став татом: пологи Решетової зняли на камеру. Унікальні кадри

Так, вчора, 18 листопада, Тіматі та його кохана відвідали бал Tatler-2019, щоб підтримати молодшу сестру репера.

На червоній доріжці пара позувала фотографам, де журналістам і вдалося побачити обличчя сина пари. Так, у руках Анастасія тримала телефон, і під час зйомки засвітила заставку на мобільному – фото маленького Ратміра.

Анастасія Решетова засвітила обличчя сина

Анастасія Решетова засвітила обличчя сина

Telegram "Тільки нікому"

Показово, що раніше Решетова вже публікувала кадри з сином, однак на всіх знімках приховувала його обличчя.

Анастасія Решетова з сином

Анастасія Решетова з сином

Instagram

Анастасія Решетова з сином

Анастасія Решетова з сином

Instagram

Анастасія Решетова з сином

Анастасія Решетова з сином

Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Автор
Анна Міхно Анна Міхно
Особи
Анастасія Решетова Тіматі
Місце
Росія
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Никитенко Сергей
Никитенко Сергей
Тимати был в Крыму и там вытер сраку украинским флагом прямо на сцене во время концерта!!!
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ПНХ ПТН
ПНХ ПТН
Никитенко Сергей, когда придёт время сраку будут вытирать его лицом)
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