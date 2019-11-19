Копія Тіматі: Решетова випадково засвітила обличчя маленького сина

Наречена Тіматі Анастасія Решетова випадково показала обличчя їхнього маленького сина Ратміра.
Як повідомляє Telegram-канал "Только никому", фотографія новонародженого стоїть на заставці телефону Решетової.
Анастасія Решетова та Тіматі
PeopleTalk
Так, вчора, 18 листопада, Тіматі та його кохана відвідали бал Tatler-2019, щоб підтримати молодшу сестру репера.
На червоній доріжці пара позувала фотографам, де журналістам і вдалося побачити обличчя сина пари. Так, у руках Анастасія тримала телефон, і під час зйомки засвітила заставку на мобільному – фото маленького Ратміра.
Анастасія Решетова засвітила обличчя сина
Telegram "Тільки нікому"
Показово, що раніше Решетова вже публікувала кадри з сином, однак на всіх знімках приховувала його обличчя.
Анастасія Решетова з сином
Анастасія Решетова з сином
Анастасія Решетова з сином
Як повідомляв OBOZREVATEL :
16 жовтня 2019 року Тіматі і Решетова офіційно стали батьками.
Навколо Тіматі і його нареченої Анастасії Решетової ходило багато різних чуток. Наприклад, у 2018 році модель звинуватили в зраді нареченому з 19-річним сином відомого олігарха Сергієм Саркісовим-молодшим.
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