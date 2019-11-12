Копія Мурата: Лорак показала дорослу доньку

Українська співачка Ані Лорак, яка зараз живе і працює в Москві, показала нове фото з донькою Сонею.

На чорно-білому знімку в Instagram знаменитість позує в обнімку разом з подорослішавшою дівчинкою.

"Мами і доньки завжди найкращі подружки", - підписала фото Лорак.

Ані Лорак з донькою Інстаграм

По всій видимості, співачка повернулася до Москви після гастролей по містах Росії. Адже, як відомо, не так давно до Софії прилітав її тато Мурат Налчаджиоглу, з яким дівчинка вже давно не бачилася.

Мурат Налчаджиоглу з донькою Інстаграм

Примітно, що з віком Соня стає все більше схожа на свого батька. На цьому неодноразово наголошували і шанувальники артистки:

Ані Лорак з донькою Інстаграм

Ані Лорак з донькою Інстаграм

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська співачка Ані Лорак емоційно прокоментувала скандальне розлучення з екс-чоловіком, заявивши, що їх 8-річна дочка була присутня при сварках.

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