Копія мами: як виглядає доросла донька хворої Анастасії Заворотнюк

Дочка хворої на рак російської актриси Анастасії Заворотнюк Анна Стрюкова-Заворотнюк 14 січня відзначає свій день народження.

Дівчині виповнюється 24 роки. У зв'язку з цим OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як зараз виглядає донька зірки і чим вона займається.

instagram.com/anna_zavorotnyuk

Анна Стрюкова народилася 14 січня 1996 року в шлюбі Анастасії Заворотнюк і відомого бізнесмена Дмитра Стрюкова. Дівчинка з'явилася на світ в одній з клінік Москви, проте вже незабаром її родина переїхала жити до Лос-Анджелесу, США. У 2000 році народився молодший брат Анни – Майкл.

В Америці родина заснувала власне агентство з продажу елітної нерухомості на західному узбережжі США. Однак через кілька років, в 2004 році, сім'я повернулася до Росії, після того, як Анастасію затвердили на роль у проекті "Моя прекрасна няня".

instagram.com/anna_zavorotnyuk

instagram.com/anna_zavorotnyuk

З цього моменту для Анни Стрюкової почалося зовсім інше життя. Маму вона майже не бачила, та й батько дуже скоро став надовго зникати.

Через деякий час її батьки розлучилися, а дівчинку, що болісно переживала розставання батька з матір'ю, було вирішено відправити до Англії.

Там вона закінчила школу, але після завершення навчання Анна знову повернулася до Москви.

instagram.com/anna_zavorotnyuk

За словами самої Анастасії Заворотнюк, ховати дочку від настирливих папарацці було завжди непросто. Актриса довго нічого не розповідала про свою дочку. І тільки 2011 року Заворотнюк з'явилася разом зі своєю старшою донькою на прем'єрі фільму "Мами".

Сім'я Анастасії Заворотнюк instagram.com/anna_zavorotnyuk

Анастасія Заворотнюк і Анна Стрюкова instagram.com/a_zavorotnyuk

Новини Навка скористалася фотографією однорічної дочки Заворотнюк

Яскрава блондинка, дивовижно схожа на свою матір, вмить стала знаменитістю. Анна Стрюкова також багато писала про себе і свою сім'ю в соцмережах, швидко набравши аудиторію.

У 2012 році дочка Анастасії Заворотнюк стала телеведучою проекту "Дістати зірку" і почала зніматися в п'ятому сезоні серіалу "Закрита школа". Крім того, Ганна Стрюкова є успішною моделлю.

instagram.com/anna_zavorotnyuk

Влітку 2019 року Анна відкрила разом зі своєю подругою магазин D8 Moscow, але в грудні 2019 року несподівано продала свій бізнес.

У ЗМІ цю інформацію пов'язують з хворобою матері Анни і нестачею грошей на лікування актриси.

instagram.com/anna_zavorotnyuk

instagram.com/anna_zavorotnyuk

instagram.com/anna_zavorotnyuk

Що стосується особистого життя Анни Стрюкової-Заворотнюк, відомо, що дівчина деякий час зустрічалася з реп-виконавцем Єгором Крідом, а також з сином чеченського бізнесмена Мансуром Джамалдаєевим.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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