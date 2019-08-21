"Копія мами": донька Кравець викликала ажіотаж чуттєвою фотосесією

Донька актриси студії "95 Квартал" і проекту "Жіночий Квартал" Олени Кравець 16-річна Маша розбурхала мережу чуттєвою фотосесією.

В Instagram вона опублікувала знімки, на яких позує в червоному халаті, що оголює одне плече.

У коментарях користувачі помітили, що Маша Кравець виглядає чудово, а також дуже схожа на зіркову маму.

Маша Кравець скинула халат із плеча instagram / ma_kravets

"Яка красуня", "Копія мами", "Ти чудова", "Надзвичайна", "Ой, хто це, вогонь", "Маша красуня", "Дуже схожа на маму", – написали користувачі.

Дочка Кравець Маша в чуттєвій фотосесії instagram / ma_kravets

Маша Кравець викликала захоплення знімками instagram / ma_kravets

Як повідомляв OBOZREVATEL, в червні Кравець показала, як виглядає її донька, здивувавши шанувальників зовнішньою схожістю. Багато хто навіть подумали, що вони, найімовірніше, сестри, ніж мама з донькою.

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