"Копія мами": донька Кравець викликала ажіотаж чуттєвою фотосесією

Донька актриси студії "95 Квартал" і проекту "Жіночий Квартал" Олени Кравець 16-річна Маша розбурхала мережу чуттєвою фотосесією.
В Instagram вона опублікувала знімки, на яких позує в червоному халаті, що оголює одне плече.
У коментарях користувачі помітили, що Маша Кравець виглядає чудово, а також дуже схожа на зіркову маму.
Маша Кравець скинула халат із плеча
instagram / ma_kravets
"Яка красуня", "Копія мами", "Ти чудова", "Надзвичайна", "Ой, хто це, вогонь", "Маша красуня", "Дуже схожа на маму", – написали користувачі.
Дочка Кравець Маша в чуттєвій фотосесії
instagram / ma_kravets
Маша Кравець викликала захоплення знімками
instagram / ma_kravets
Як повідомляв OBOZREVATEL, в червні Кравець показала, як виглядає її донька, здивувавши шанувальників зовнішньою схожістю. Багато хто навіть подумали, що вони, найімовірніше, сестри, ніж мама з донькою.
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