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"Копія мами": донька Кравець викликала ажіотаж чуттєвою фотосесією

2.1т Читати матеріал російською

Донька актриси студії "95 Квартал" і проекту "Жіночий Квартал" Олени Кравець 16-річна Маша розбурхала мережу чуттєвою фотосесією.

В Instagram вона опублікувала знімки, на яких позує в червоному халаті, що оголює одне плече.

У коментарях користувачі помітили, що Маша Кравець виглядає чудово, а також дуже схожа на зіркову маму.

Маша Кравець скинула халат із плеча

Маша Кравець скинула халат із плеча

instagram / ma_kravets

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"Яка красуня", "Копія мами", "Ти чудова", "Надзвичайна", "Ой, хто це, вогонь", "Маша красуня", "Дуже схожа на маму", – написали користувачі.

Дочка Кравець Маша в чуттєвій фотосесії

Дочка Кравець Маша в чуттєвій фотосесії

instagram / ma_kravets

Маша Кравець викликала захоплення знімками

Маша Кравець викликала захоплення знімками

instagram / ma_kravets

"Копія мами": донька Кравець викликала ажіотаж чуттєвою фотосесією
"Копія мами": донька Кравець викликала ажіотаж чуттєвою фотосесією
"Копія мами": донька Кравець викликала ажіотаж чуттєвою фотосесією

Як повідомляв OBOZREVATEL, в червні Кравець показала, як виглядає її донька, здивувавши шанувальників зовнішньою схожістю. Багато хто навіть подумали, що вони, найімовірніше, сестри, ніж мама з донькою.

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Особа
Олена Кравець
Місце
Україна
Тег
шоу-бизнес
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