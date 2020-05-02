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3 травня • оновлено в 23:13
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"Копія королеви Єлизавети!" Нові фото 5-річної доньки Міддлтон вразили мережу

25.3т
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2 травня дочка Кейт Міддлтон і принца Вільяма святкує день народження – цього року Шарлотті виповнилося 5 років. У мережі зазначають, що з віком дівчинка стає дуже схожа на свою бабусю Єлизавету II.

До такого висновку прийшли прихильники, побачивши свіжі знімки принцеси, якими поділилася на сторінці в Instagram Міддлтон.

Кейт Міддлтон і принцеса Шарлотта

Кейт Міддлтон і принцеса Шарлотта

hellomagazine.com

Так, на фотографіях Шарлотта позує з акуратною зачіскою, у сукні, сірих колготках і чорних туфлях. На фото дівчинка допомагає батькам доставляти їжу пенсіонерам.

Автором знімків уже традиційно стала Міддлтон.

Принцеса Шарлотта

Принцеса Шарлотта

Instagram @kensingtonroyal

Принцеса Шарлотта

Принцеса Шарлотта

Instagram @kensingtonroyal

Принцеса Шарлотта

Принцеса Шарлотта

Instagram @kensingtonroyal

У коментарях під фото прихильники зазначили, що Шарлотта стає все більше схожа на королеву Єлизавету.

Королева Єлизавета в молодості

Королева Єлизавета в молодості

insider.com

Королева Єлизавета в молодості

Королева Єлизавета в молодості

harpersbazaar.com

"Вона дуже схожа на королеву!", "О, вона так схожа на свою прабабусю", "Вона повинна бути наступною королевою Англії", – писали користувачі.

"Копія королеви Єлизавети!" Нові фото 5-річної доньки Міддлтон вразили мережу
"Копія королеви Єлизавети!" Нові фото 5-річної доньки Міддлтон вразили мережу
"Копія королеви Єлизавети!" Нові фото 5-річної доньки Міддлтон вразили мережу
"Копія королеви Єлизавети!" Нові фото 5-річної доньки Міддлтон вразили мережу
"Копія королеви Єлизавети!" Нові фото 5-річної доньки Міддлтон вразили мережу

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Меган Маркл заявила, що в Британії було заборонено критикувати герцогиню Кембриджську Кейт Міддлтон, в той час, як вона сама постійно піддавалася цькуванню в ЗМІ.

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Автор
Анна Міхно
Особи
принцеса Шарлотта Кейт Міддлтон Єлизавета II
Місце
Великобританія
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