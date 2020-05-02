"Копія королеви Єлизавети!" Нові фото 5-річної доньки Міддлтон вразили мережу

2 травня дочка Кейт Міддлтон і принца Вільяма святкує день народження – цього року Шарлотті виповнилося 5 років. У мережі зазначають, що з віком дівчинка стає дуже схожа на свою бабусю Єлизавету II.
До такого висновку прийшли прихильники, побачивши свіжі знімки принцеси, якими поділилася на сторінці в Instagram Міддлтон.
Кейт Міддлтон і принцеса Шарлотта
hellomagazine.com
Так, на фотографіях Шарлотта позує з акуратною зачіскою, у сукні, сірих колготках і чорних туфлях. На фото дівчинка допомагає батькам доставляти їжу пенсіонерам.
Автором знімків уже традиційно стала Міддлтон.
Принцеса Шарлотта
Instagram @kensingtonroyal
Принцеса Шарлотта
Instagram @kensingtonroyal
Принцеса Шарлотта
Instagram @kensingtonroyal
У коментарях під фото прихильники зазначили, що Шарлотта стає все більше схожа на королеву Єлизавету.
Королева Єлизавета в молодості
insider.com
Королева Єлизавета в молодості
harpersbazaar.com
"Вона дуже схожа на королеву!", "О, вона так схожа на свою прабабусю", "Вона повинна бути наступною королевою Англії", – писали користувачі.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Меган Маркл заявила, що в Британії було заборонено критикувати герцогиню Кембриджську Кейт Міддлтон, в той час, як вона сама постійно піддавалася цькуванню в ЗМІ.
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