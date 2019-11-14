"Копія" Кім Кардаш`ян повністю оголилася на камеру: гаряче фото

Британська супермодель Демі Роуз, яку таблоїди прозвали молодою копією Кім Кардаш`ян, вразила шанувальників пікантним знімком.

Так, на ньому вона позувала абсолютно голою, в спокусливій позі. Відповідне фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Художник і його муза", — написала Роуз.

Демі Роуз Фото: instagram/demirosemawby

Демі Роуз повністю оголилася на камеру Фото: instagram/demirosemawby

Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нової публікації моделі та засипали її компліментами.

"Відмінна поза", "Знову розриваєш серця та інтернет", "Найкрасивіша дівчина на цій планеті", "Така апетитна", "Страшенно гаряча", — написали люди.

Пропонуємо подивитися і на інші відверті фото Демі Роуз, якими вона останнім часом дивувала шанувальників в мережі.

Демі Роуз засвітила голі груди Фото: instagram/demirosemawby

Демі Роуз продемонструвала "п'яту точку" Фото: instagram/demirosemawby

Демі Роуз сексуально позує на камеру Фото: instagram/demirosemawby

Демі Роуз повністю гола Фото: instagram/demirosemawby

Спокуслива Демі Роуз Фото: instagram/demirosemawby

Демі Роуз засвітила пишні груди Фото: instagram/demirosemawby

Демі Роуз продемонструвала "п'яту точку" Фото: instagram/demirosemawby

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Демі Роуз спантеличила фанатів пікантним відеороликом. На ньому зірка спокусливо пила з пляшки, що викликало у багатьох користувачів досить неоднозначні асоціації з еротичним підтекстом.

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