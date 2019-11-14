"Копія" Кім Кардаш`ян повністю оголилася на камеру: гаряче фото

Британська супермодель Демі Роуз, яку таблоїди прозвали молодою копією Кім Кардаш`ян, вразила шанувальників пікантним знімком.
Так, на ньому вона позувала абсолютно голою, в спокусливій позі. Відповідне фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
"Художник і його муза", — написала Роуз.
Демі Роуз
Фото: instagram/demirosemawby
Демі Роуз повністю оголилася на камеру
Фото: instagram/demirosemawby
Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нової публікації моделі та засипали її компліментами.
"Відмінна поза", "Знову розриваєш серця та інтернет", "Найкрасивіша дівчина на цій планеті", "Така апетитна", "Страшенно гаряча", — написали люди.
Пропонуємо подивитися і на інші відверті фото Демі Роуз, якими вона останнім часом дивувала шанувальників в мережі.
Демі Роуз засвітила голі груди
Фото: instagram/demirosemawby
Демі Роуз продемонструвала "п'яту точку"
Фото: instagram/demirosemawby
Демі Роуз сексуально позує на камеру
Фото: instagram/demirosemawby
Демі Роуз повністю гола
Фото: instagram/demirosemawby
Спокуслива Демі Роуз
Фото: instagram/demirosemawby
Демі Роуз засвітила пишні груди
Фото: instagram/demirosemawby
Демі Роуз продемонструвала "п'яту точку"
Фото: instagram/demirosemawby
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Демі Роуз спантеличила фанатів пікантним відеороликом. На ньому зірка спокусливо пила з пляшки, що викликало у багатьох користувачів досить неоднозначні асоціації з еротичним підтекстом.
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