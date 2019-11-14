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14 листопада • оновлено в 11:00
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"Копія" Кім Кардаш`ян повністю оголилася на камеру: гаряче фото

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Британська супермодель Демі Роуз, яку таблоїди прозвали молодою копією Кім Кардаш`ян, вразила шанувальників пікантним знімком.

Так, на ньому вона позувала абсолютно голою, в спокусливій позі. Відповідне фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Художник і його муза", — написала Роуз.

Демі Роуз

Демі Роуз

Фото: instagram/demirosemawby

Демі Роуз повністю оголилася на камеру

Демі Роуз повністю оголилася на камеру

Фото: instagram/demirosemawby

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Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нової публікації моделі та засипали її компліментами.

"Відмінна поза", "Знову розриваєш серця та інтернет", "Найкрасивіша дівчина на цій планеті", "Така апетитна", "Страшенно гаряча", — написали люди.

"Копія" Кім Кардаш`ян повністю оголилася на камеру: гаряче фото
"Копія" Кім Кардаш`ян повністю оголилася на камеру: гаряче фото
"Копія" Кім Кардаш`ян повністю оголилася на камеру: гаряче фото
"Копія" Кім Кардаш`ян повністю оголилася на камеру: гаряче фото
"Копія" Кім Кардаш`ян повністю оголилася на камеру: гаряче фото

Пропонуємо подивитися і на інші відверті фото Демі Роуз, якими вона останнім часом дивувала шанувальників в мережі.

Демі Роуз засвітила голі груди

Демі Роуз засвітила голі груди

Фото: instagram/demirosemawby

Демі Роуз продемонструвала "п'яту точку"

Демі Роуз продемонструвала "п'яту точку"

Фото: instagram/demirosemawby

Демі Роуз сексуально позує на камеру

Демі Роуз сексуально позує на камеру

Фото: instagram/demirosemawby

Демі Роуз повністю гола

Демі Роуз повністю гола

Фото: instagram/demirosemawby

Спокуслива Демі Роуз

Спокуслива Демі Роуз

Фото: instagram/demirosemawby

Демі Роуз засвітила пишні груди

Демі Роуз засвітила пишні груди

Фото: instagram/demirosemawby

Демі Роуз продемонструвала "п'яту точку"

Демі Роуз продемонструвала "п'яту точку"

Фото: instagram/demirosemawby

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Демі Роуз спантеличила фанатів пікантним відеороликом. На ньому зірка спокусливо пила з пляшки, що викликало у багатьох користувачів досить неоднозначні асоціації з еротичним підтекстом.

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Автор
Христина Долматова Христина Долматова
Особа
Демі Роуз
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