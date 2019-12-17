"Копія" Кім Кардаш`ян оголилася і похвалилася пишними формами: гаряче фото

Британська супермодель Демі Роуз, яку таблоїди прозвали молодою копією Кім Кардаш`ян, вразила шанувальників пікантним знімком.

Так, на ньому вона позувала у відвертому купальнику, продемонструвавши пишні форми. Відповідне фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Демі Роуз Фото: instagram/demirosemawby

"Світе мій, дзеркальце, скажи, хто найбільше у світі мене любить?" — написала Роуз.

Демі Роуз продемонструвала "п'яту точку" Фото: instagram/demirosemawby

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Зазначимо, що шанувальники моделі зробили безліч компліментів її соковитим формам.

"Така гаряча дівчинка", "Приголомшливе тіло", "Красива", "Прекрасне фото", "Ідеальні груди і попа", — написали люди.

Пропонуємо подивитися та на інші пікантні фото Демі Роуз, якими вона останнім часом дивувала шанувальників в мережі.

Демі Роуз засвітила пишні груди Фото: instagram/demirosemawby

Демі Роуз сексуально позує на камеру Фото: instagram/demirosemawby

Демі Роуз в пікантній позі Фото: instagram/demirosemawby

Демі Роуз повністю гола Фото: instagram/demirosemawby

Демі Роуз засвітила пишні груди Фото: instagram/demirosemawby

Демі Роуз продемонструвала "п'яту точку" Фото: instagram/demirosemawby

Демі Роуз у відвертій білизні Фото: instagram/demirosemawby

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Демі Роуз позувала в крихітному купальнику, який ледь прикрив її груди. Вона часто тішить фанатів пікантними кадрами, практично не залишаючи можливості для уяви.

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