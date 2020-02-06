Напівгола "копія" Кім Кардаш`ян блиснула сексуальним тілом: гаряче фото

Британська супермодель Демі Роуз, яку таблоїди прозвали молодою копією Кім Кардаш`ян, поділилася з шанувальниками спокусливим фото.

Так, на ньому зірка позувала у відвертому боді, продемонструвавши соковиті форми. Свій образ вона доповнила червоно-жовтою шаллю. Відповідний знімок Роуз опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Демі Роуз Фото: instagram/demirose

"Втрачені файли", – лаконічно підписала публікацію модель.

Демі Роуз сексуально позує на камеру Фото: instagram/demirose

Шанувальники не змогли пройти повз шикарних форм Роуз і вже традиційно засипали дівчину захопленими коментарями.

"Вогонь", "Супер, бомба", "Красива", "Соковита. Тіло шикарне", – написали люди.

Пропонуємо подивитися й на інші спокусливі фото Демі Роуз, якими вона останнім часом дивувала шанувальників в мережі.

Демі Роуз продемонструвала "п'яту точку" Фото: instagram/demirose

Демі Роуз у відвертій білизні Фото: instagram/demirose

Демі Роуз засвітила голі груди Фото: instagram/demirose

Демі Роуз повністю гола Фото: instagram/demirose

Демі Роуз оголила пишні груди Фото: instagram/demirose

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Роуз позувала в крихітному купальнику, який ледь прикрив її груди. Вона часто радує фанатів пікантними кадрами, практично не залишаючи можливості для уяви.

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