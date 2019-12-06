"Копія" Кардаш'ян засвітила неосяжні груди у відвертому вбранні: гарячі фото

Британська супермодель Демі Роуз, яку таблоїди прозвали молодою копією Кім Кардаш'ян, завела мережу спокусливими кадрами.

Так, на фото, опублікованих в Instagram, зірка позувала у відвертому вбранні з дуже глибоким декольте, яке підкреслило пишні груди Демі.

Демі Роуз Instagram

Демі Роуз Instagram

Шанувальники не змогли пройти повз шикарні форми Роуз і вже традиційно засипали дівчину захопленими коментарями:

"Дуже гаряче", "Ти така гарна", "Найкрасивіша дівчина в світі", "Занадто сексуально", "Мені подобається цей наряд".

Пропонуємо згадати інші гарячі фото Демі Роуз, якими вона ділиться зі своїми фанатами на сторінці в Instagram.

Демі Роуз Instagram

Демі Роуз Instagram

Демі Роуз Instagram

Демі Роуз Instagram

Демі Роуз Instagram

Демі Роуз Instagram

Демі Роуз Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Роуз позувала в крихітному купальнику, який ледь прикрив її груди. Вона часто тішить фанатів пікантними кадрами, практично не залишаючи можливості для уяви.

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