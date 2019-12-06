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6 грудня • оновлено в 10:50
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"Копія" Кардаш'ян засвітила неосяжні груди у відвертому вбранні: гарячі фото

1.5т
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Британська супермодель Демі Роуз, яку таблоїди прозвали молодою копією Кім Кардаш'ян, завела мережу спокусливими кадрами.

Так, на фото, опублікованих в Instagram, зірка позувала у відвертому вбранні з дуже глибоким декольте, яке підкреслило пишні груди Демі.

Демі Роуз

Демі Роуз

Instagram

Демі Роуз

Демі Роуз

Instagram

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"Секс-бомба": "російська Кардаш'ян" засвітила величезні груди в прозорій білизні

Шанувальники не змогли пройти повз шикарні форми Роуз і вже традиційно засипали дівчину захопленими коментарями:

"Дуже гаряче", "Ти така гарна", "Найкрасивіша дівчина в світі", "Занадто сексуально", "Мені подобається цей наряд".

"Копія" Кардаш'ян засвітила неосяжні груди у відвертому вбранні: гарячі фото
"Копія" Кардаш'ян засвітила неосяжні груди у відвертому вбранні: гарячі фото
"Копія" Кардаш'ян засвітила неосяжні груди у відвертому вбранні: гарячі фото
"Копія" Кардаш'ян засвітила неосяжні груди у відвертому вбранні: гарячі фото
"Копія" Кардаш'ян засвітила неосяжні груди у відвертому вбранні: гарячі фото

Пропонуємо згадати інші гарячі фото Демі Роуз, якими вона ділиться зі своїми фанатами на сторінці в Instagram.

Демі Роуз

Демі Роуз

Instagram

Демі Роуз

Демі Роуз

Instagram

Демі Роуз

Демі Роуз

Instagram

Демі Роуз

Демі Роуз

Instagram

Демі Роуз

Демі Роуз

Instagram

Демі Роуз

Демі Роуз

Instagram

Демі Роуз

Демі Роуз

Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Роуз позувала в крихітному купальнику, який ледь прикрив її груди. Вона часто тішить фанатів пікантними кадрами, практично не залишаючи можливості для уяви.

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Автор
Анна Міхно
Особа
Демі Роуз
Місце
Великобританія
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