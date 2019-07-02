"Копія батька": Тіна Кароль показала змужнілого сина

Українська співачка Тіна Кароль показала змужнілого сина Веніаміна, якого зараз провідує в Англії.
Знімками зірка поділилася в особистих Instagram-сторіз. Зазначимо: 10-річний хлопчик закінчує черговий навчальний рік в одній з місцевих шкіл.
"Останній день школи ... Мій герой", — написала Кароль.
Тіна Кароль
Фото: instagram/tina_karol
Син Тіни Кароль Веніамін
Фото: instagram/tina_karol
Син Тіни Кароль Веніамін
Фото: instagram/tina_karol
Знімки незабаром поширили по соцмережі фан-клуби виконавиці. Шанувальники стали писати, що Веніамін дуже схожий на свого батька.
Нагадаємо, що чоловік Тіни Кароль Євген Огір пішов з життя 28 квітня 2013 року в одній з лікарень Києва. Причиною смерті стало онкологічне захворювання.
Тіна Кароль, Євген Огір та їх син Веніамін
Фото: Joinfo
Як повідомляв OBOZREVATEL, восени Кароль розкрила подробиці виховання Веніаміна, розповівши, чому хлопчик припинив розмовляти російською мовою.
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