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"Копія батька": Тіна Кароль показала змужнілого сина

1.2тЧитати матеріал російською

Українська співачка Тіна Кароль показала змужнілого сина Веніаміна, якого зараз провідує в Англії.

Знімками зірка поділилася в особистих Instagram-сторіз. Зазначимо: 10-річний хлопчик закінчує черговий навчальний рік в одній з місцевих шкіл.

"Останній день школи ... Мій герой", — написала Кароль.

"Копія батька": Тіна Кароль показала змужнілого сина

Тіна Кароль

Фото: instagram/tina_karol

"Копія батька": Тіна Кароль показала змужнілого сина

Син Тіни Кароль Веніамін

Фото: instagram/tina_karol

"Копія батька": Тіна Кароль показала змужнілого сина

Син Тіни Кароль Веніамін

Фото: instagram/tina_karol

Новини
"На Жанну схожий": в мережі з'явилося фото дорослішого сина Фріске

Знімки незабаром поширили по соцмережі фан-клуби виконавиці. Шанувальники стали писати, що Веніамін дуже схожий на свого батька.

"Копія батька": Тіна Кароль показала змужнілого сина
"Копія батька": Тіна Кароль показала змужнілого сина

Нагадаємо, що чоловік Тіни Кароль Євген Огір пішов з життя 28 квітня 2013 року в одній з лікарень Києва. Причиною смерті стало онкологічне захворювання.

"Копія батька": Тіна Кароль показала змужнілого сина

Тіна Кароль, Євген Огір та їх син Веніамін

Фото: Joinfo

Як повідомляв OBOZREVATEL, восени Кароль розкрила подробиці виховання Веніаміна, розповівши, чому хлопчик припинив розмовляти російською мовою.

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Особа
Тіна Кароль
Місце
Україна
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