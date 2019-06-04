"Конвульсії окуня": вульгарний кліп Бузової рознесли в мережі

Новий кліп ведучої російського шоу "Дом 2" і співачки Ольги Бузової розкритикували в мережі. Так, артистка представила відео на пісню "Водица" і менше ніж за добу воно набрало 40 тисяч лайків і 18 тисяч дизлайків.

Шанувальники артистки і користувачі мережі звернули увагу на дивні вбрання, в яких Бузова з'явилася на відео. Також багатьох збентежили танці у виконанні співачки та її балету.

Скріншот з відео

Співачка присвятила пісню і кліп парам, які пережили розлучення.

Скріншот з відео

Скріншот з відео

Скріншот з відео

Скріншот з відео

Скріншот з відео

Скріншот з відео

Скріншот з відео

Скріншот з відео

Скріншот з відео

"Господи, хто придумав ці танці? Конвульсіях окуня", "Що я щойно подивилася?", "Хто їй придумав танці?", "Жах! Половину подивилася і вимкнула", "Від душі посміялася", - пишуть в коментарях до відео.

Як раніше писав OBOZREVATEL, скандальна російська співачка і телеведуча Ольга Бузова нарвалася на критику користувачів мережі через нового знімка. Зірка опублікувала фото в купальнику на тлі ялинок, однак шанувальники заявили, що кадр вийшов невдалим.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!