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"Конвульсії окуня": вульгарний кліп Бузової рознесли в мережі

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Новий кліп ведучої російського шоу "Дом 2" і співачки Ольги Бузової розкритикували в мережі. Так, артистка представила відео на пісню "Водица" і менше ніж за добу воно набрало 40 тисяч лайків і 18 тисяч дизлайків.

Шанувальники артистки і користувачі мережі звернули увагу на дивні вбрання, в яких Бузова з'явилася на відео. Також багатьох збентежили танці у виконанні співачки та її балету.

"Конвульсії окуня": вульгарний кліп Бузової рознесли в мережі

Скріншот з відео

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Співачка присвятила пісню і кліп парам, які пережили розлучення.

"Конвульсії окуня": вульгарний кліп Бузової рознесли в мережі

Скріншот з відео

"Конвульсії окуня": вульгарний кліп Бузової рознесли в мережі

Скріншот з відео

"Конвульсії окуня": вульгарний кліп Бузової рознесли в мережі

Скріншот з відео

"Конвульсії окуня": вульгарний кліп Бузової рознесли в мережі

Скріншот з відео

"Конвульсії окуня": вульгарний кліп Бузової рознесли в мережі

Скріншот з відео

"Конвульсії окуня": вульгарний кліп Бузової рознесли в мережі

Скріншот з відео

"Конвульсії окуня": вульгарний кліп Бузової рознесли в мережі

Скріншот з відео

"Конвульсії окуня": вульгарний кліп Бузової рознесли в мережі

Скріншот з відео

"Конвульсії окуня": вульгарний кліп Бузової рознесли в мережі

Скріншот з відео

"Господи, хто придумав ці танці? Конвульсіях окуня", "Що я щойно подивилася?", "Хто їй придумав танці?", "Жах! Половину подивилася і вимкнула", "Від душі посміялася", - пишуть в коментарях до відео.

"Конвульсії окуня": вульгарний кліп Бузової рознесли в мережі
"Конвульсії окуня": вульгарний кліп Бузової рознесли в мережі
"Конвульсії окуня": вульгарний кліп Бузової рознесли в мережі
"Конвульсії окуня": вульгарний кліп Бузової рознесли в мережі
"Конвульсії окуня": вульгарний кліп Бузової рознесли в мережі
"Конвульсії окуня": вульгарний кліп Бузової рознесли в мережі
"Конвульсії окуня": вульгарний кліп Бузової рознесли в мережі

Як раніше писав OBOZREVATEL, скандальна російська співачка і телеведуча Ольга Бузова нарвалася на критику користувачів мережі через нового знімка. Зірка опублікувала фото в купальнику на тлі ялинок, однак шанувальники заявили, що кадр вийшов невдалим.

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Особа
Ольга Бузова
Місце
Росія
Теги
видеокліпОльга Бузова
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