Концертів не буде: у Лани Дель Рей виявили серйозну хворобу

Американська співачка Лана Дель Рей оголосила про скасування свого концертного туру по Європі, який був запланований на лютий-березень 2020 року, через втрату голосу.

Як передає ВВС, про це артистка повідомила 20 лютого.

Лана Дель Рей Getty

"Вибачте, що підводжу всіх в останню хвилину, але я несподівано для себе захворіла і повністю втратила здатність співати", – сказала Лана.

Лана Дель Рей Getty

За словами співачки, лікарі заборонили їй виступати протягом чотирьох тижнів.

"Не хочеться всіх підводити, але я повинна одужати. Люблю вас", – додала Лана.

Лана Дель Рей Getty

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що британський поп-король Елтон Джон був змушений зупинити концерт у Новій Зеландії через втрату свого голосу.

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