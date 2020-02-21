Концертів не буде: у Лани Дель Рей виявили серйозну хворобу

Американська співачка Лана Дель Рей оголосила про скасування свого концертного туру по Європі, який був запланований на лютий-березень 2020 року, через втрату голосу.
Як передає ВВС, про це артистка повідомила 20 лютого.
Лана Дель Рей
Getty
"Вибачте, що підводжу всіх в останню хвилину, але я несподівано для себе захворіла і повністю втратила здатність співати", – сказала Лана.
Лана Дель Рей
Getty
За словами співачки, лікарі заборонили їй виступати протягом чотирьох тижнів.
"Не хочеться всіх підводити, але я повинна одужати. Люблю вас", – додала Лана.
Лана Дель Рей
Getty
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що британський поп-король Елтон Джон був змушений зупинити концерт у Новій Зеландії через втрату свого голосу.
Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся