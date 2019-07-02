Концерт Ніно Катамадзе в Москві не скасували

Концерт грузинської співачки Ніно Катамадзе в Москві, яка раніше заявила про відмову виступати в Росії, не скасували.

Про це повідомила начальник концертного відділу Vegas City Hall Анастасія Васильєва для радіостанції "Говорит Москва". Зазначається, що Катамадзе збирається представити програму "All Colors" з оркестром 27 березня 2020 року в концертному залі "Крокус Сіті". На офіційному сайті виконавиці, де розміщений її гастрольний графік, все ще можна придбати квитки.

Ніно Катамадзе Фото: profile.ru

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Нагадаємо: напередодні Катамадзе написала в Facebook, що підтримує протестуючих в Грузії. Вона зазначила, що виступ в рамках фестивалю "Садиба Jazz" в Москві був її останнім в Росії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 20 квітня член Комуністичної партії РФ Сергій Гаврилов, сидячи в кріслі спікера грузинського парламенту, відкрив сесію асамблеї, що і викликало хвилю протестів.

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