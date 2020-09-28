Конкін про смерть дочки: наша сім'я впевнена, що вона була вбита

Російський актор Володимир Конкін заявив, що його 32-річна дочка Софія, яка потонула в басейні фітнес-центру, була вбита.

Зірка фільму "Місце зустрічі змінити не можна" довго зберігав мовчання, але в ефірі програми "Пусть говорят" вирішив зробити гучну заяву, пише СтарХіт.

"Я вимагаю, щоб представники Слідчого комітету зайнялися розслідуванням. Вся наша родина глибоко впевнена, що моя дочка була вбита. Якби зараз навколо мене не було людей, які мене підтримують, я не знаю, що зі мною було б. Може, серце не витримало б", – поділився Конкін.

Родичів Софії бентежить те, що їй ніхто не допоміг в басейні, а медики не змогли повернути жінку до життя. Зараз Конкіну дуже важко, але він пообіцяв з'ясувати всі обставини смерті дочки.

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