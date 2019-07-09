Конфліктні і образливі: стала відома темна сторона відносин принца Гаррі та Вільяма

З моменту появи в британській королівській сім'ї Меган Маркл таблоїди все частіше пишуть про напружені взаємини між принцом Гаррі і його старшим братом Вільямом.

Так, в ЗМІ постійно з'являється інформація про те, що брати сваряться, а між їхніми дружинами виникають конфлікти. Езотерик-нумеролг Юліана Міляєва зазначила, що насправді Маркл тільки частково є причиною розбрату, оскільки спадкоємці британського престолу самі по собі дуже образливі і запальні, пише "Woman.ru".

Принц Вільям з'явився на світ о 21:00 21 червня 1982 року. За словами Міляєвої, сонце в той момент перебувало в сузір'ї Рака, а це значить, що герцог Кембріджський - людина, що живе емоціями, чуттєвий і ранимий. Його мотиви нерідко приховані від очей сторонніх - навіть найближчі люди не відразу зрозуміють, що у нього на душі. Незважаючи на високий статус, він багато пропускає через себе.

"Сім'я і традиції для нього - святе. Марс у Терезах подарував йому вміння працювати в команді і безболісно ділити відповідальність і владу з рівним собі по положенню. Принц дуже прив'язаний до членів своєї сім'ї і вкрай болісно реагує на будь-які внутрішні конфлікти. Він буде намагатися довести все до мирної угоди, але в підсумку він може встати на сторону коханої жінки", - говорить езотерик.

На момент народження принца Гаррі 15 вересня 1984 року, Сонце знаходилося в знаку Діви. Він практичний і впертий чоловік і може бути злим, допитливим в дрібницях, що грає з ним злий жарт: нерідко ''вчепившись'' за якусь дрібницю, він фокусується на образі і довго його не відпускає.

"У Гаррі закріпилася стійка відраза до тиску громадської думки. Він готовий пожертвувати багато чим, навіть теплими відносинами з найближчими родичами, якщо вони зобов'яжуть його ''прогинатися'' під традиції. У Гаррі Місяць стоїть в Тельці, що говорить про палкий темперамент, упертість в досягненні поставлених цілей і беззастережну відданність в коханні. Коли принц Вільям припустив, що Гаррі поспішив з вибором - взяти в дружини американку, котра раніше вже була в шлюбі, змішаного походження - це стало основою сварки", - сказала Міляєва.

Вона зазначила, що герцог Сассекський не очікував подібного від старшого брата і його це сильно ранило, але якщо принци і їх сім'ї об'єднаються і прийдуть до гармонії в спілкуванні один з одним, покращиться клімат не тільки у відносинах між ними, але в королівській родині в цілому.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

6 травня 2019 року у принца Гаррі та Меган Маркл народився син. Принц одразу прокоментував подію.

Малюк став сьомим у черзі спадкоємців престолу й отримає титул лорда Сассекського.

Старший брат Гаррі, принц Вільям і його дружина Кейт Міддлтон привітали новоспечених батьків Гаррі та Меган і дотепно "підкололи" їх.

8 травня Меган і Гаррі показали новонародженого публіці, коли герцогиню Сассекську доправили з лікарні у резиденцію.

8 червня Маркл вперше з'явилася на публіці після народження дитини, відвідавши офіційний захід на честь дня народження королеви.

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