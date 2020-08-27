Кондратюк уперше розповів про втрату матері через важку хворобу

Український телеведучий і продюсер Ігор Кондратюк уперше розповів про смерть матері, яка померла через важку хворобу.

Її не стало понад 50 років тому, коли Кондратюку було всього сім років. Жінці поставили діагноз рак молочної залози. Про це йшлося в інтерв'ю для програми "Зірковий шлях" на каналі "Україна" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"У неї був рак. У ті часи рак... Вони тільки в лютому помітили, що з грудьми є проблема, і в червні її вже не стало", – зізнався Кондратюк.

Ігор Кондратюк у дитинстві mama.mk.ua

Він зазначив, що за кілька місяців життя сім'ї розділилося на "до" і "після". Пізніше його батько одружився вдруге. Телеведучий розповів, що через сімейну трагедію він ріс замкнутою дитиною.

"Я багато читав, бібліотека стала другою домівкою. Мені здавалося, що все, що там було цікаве, я перечитав. Може, це був такий спосіб захисту себе від сім'ї, у мене була нова мама, брат маленький, не знаю", – розповів він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше продюсер і ведучий Ігор Кондратюк розкритикував зіркове попурі, яке виконали артисти в День Незалежності України. Він назвав підбір пісень "музичним несмаком", а виконання в попурі фрагмента композиції Гарика Кричевського "Киевлянка", де є слова про "путану", – бл**ством.