Кондратюк про зіркове попурі: співати про "путану" на День Незалежності – бл**ство

Олена Кордунова Люди 18:31, 25.08.2020

Український продюсер і телеведучий Ігор Кондратюк розкритикував зіркове попурі, яке виконали артисти в День Незалежності України. Він назвав підбір пісень "музичним несмаком".

Продюсеру не сподобалося, що серед топових українських композицій прозвучали також і російськомовні пісні. Кондратюка найбільше здивувала присутність в попурі треку "Киевлянка" шансон-виконавця Гарика Кричевського. Свою думку шоумен написав на особистій сторінці в Faceebook.

"На Софіївській площі переспівували самого Гарика Кричевського. Я вважаю, що музичний трек був неорганічним, і не всі пісні потрібно було в нього включати. Частина хітів підійшла би для святкової вечірньої дискотеки. У тому числі і шлягер шансону минулих років Кричевського "Киевлянка" , – висловився Кондратюк.

Кондратюк розкритикував попурі на День Незалежності
Facebook Ігоря Кондратюка

Також він назвав попурі з популярних в Україні пісень "музичним несмаком" і "бл**ством".

"Був музичний несмак, як на мене. Співати про "путану" на урочистій церемонії до Дня Незалежності в присутності президента це бл**ство, вибачте, бо інший "термін" не підходить", – емоційно додав продюсер.

Кондратюк негативно висловився про пісню "Киянка"
Facebook Ігоря Кондратюка

Також, за його словами, в трек не варто було включати пісню виконавця Івана Дорна "Стицамен" і "Шльопки" Олі Полякової. Ігор Кондратюк підкреслив, що це виключно його особиста думка, яку він нікому не нав'язує.

Попурі на День Незалежності: дивитися відео онлайн

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