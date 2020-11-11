Кондратюк про Зеленського: не варто було стрибати в воду, не навчившись плавати

Відомий український шоумен і продюсер Ігор Кондратюк завив, що вважає Володимира Зеленського та його команду – некомпетентними. Через це вся Україна опинилася в небезпеці.

Кондратюк додав, що провал партії Зеленського "Слуга народу" на місцевих виборах 2020 створять "гарячу" політичну атмосферу в Україні. Про це йшлося в інтерв'ю виданню "Телеграф".

"Некомпетентність Зеленського і його команди є небезпечною для країни. Провал його партії на місцевих виборах і конституційна криза зроблять найближчі місяці в Україні дуже політично гарячими", – зазначив шоумен.

Він також додав, що розуміючи свою недосвідченість, Володимир Зеленський не повинен був йти в президенти.

"Не треба було йому стрибати в воду, не навчившись плавати! Це нерозумно. А для країни – нові випробування, що не рухають її вперед", – підсумував Кондратюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ігор Кондратюк висловився про позицію щодо Росії. На його думку, Україні потрібен повний розрив будь-яких відносин з РФ.