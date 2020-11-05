Кондратюк про виступ Полякової з Кіркоровим: коли з пропутінського Філі знімуть звання народного артиста України

Юля Ухіна Люди 20:36, 5.11.2020 Оновлено: 20:44, 5.11.2020

Український телеведучий і продюсер Ігор Кондратюк відреагував на скандал навколо спільного виступу Олі Полякової та Філіпа Кіркорова в Дубаї. Так, зірки давали концерт в День народної єдності РФ.

На особистій сторінці в Facebook Кондратюк заявив, що розчарувався в Поляковій. А також закликав позбавити "пропутінського" Кіркорова звання народного артиста України.

"Коли з пропутінських, антиукраїнських і безмозглих, як виявилося, Філіпа Кіркорова та Миколи Баскова знімуть звання народних артистів України? P.S. Оля Полякова – печалька", – написав продюсер.

Facebook-акаунт Ігоря Кондратюка

Нагадаємо, що раніше у своїх соцмережах Кіркоров називав спільний виступ з Поляковою новим "возз'єднанням України та Росії".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Філіп Кіркоров обматюкав журналістів через питання про день народження Пєскова.

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