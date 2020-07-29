Кондратюк про репера з Росії Елджея: не розпускай дурний язик про Крим і Україну

Український продюсер і телеведучий Ігор Кондратюк обурився скасуванням заборони на в'їзд в країну для російського репера Елджея.

Кондратюк зазначив, що виконавцю з РФ не варто їхати в Україну, після того, як він негативно висловлювався про Крим і підтримував його анексію Росією. Про це продюсер написав на особистій сторінці в Facebook.

Він також негативно висловився про нового главу СБУ Івана Баканова, так як Служба безпеки не подбала про те, щоб заборона на в'їзд залишалася діючою.

Facebook Ігоря Кондратюка

"Малорос Баканов, якого крива долі несподівано занесла в крісло глави СБУ, не знає про існування держави Україна і її законів?" – обурився ведучий.

Під його постом мережі розгорілася дискусія між користувачами. Один з них поцікавився, навіщо Елджею зараз їхати в Україну, на що Кондратюк відповів: "щоб отримати на горіхи".

"Що робити Елджею в Україні? Якщо пустять – отримувати люлей, а приймаюча сторона ще й заплатить менеджеру цього "артиста" відшкодування за зірваний концерт", – висловився продюсер.

Facebook Ігоря Кондратюка

Також він зазначив, що репер раніше "розпускав язик" і негативно говорив про Україну та Крим, підтримуючи анексію півострова Росією.

"Не фіг було розпускати свій дурний язик про Крим і Україну", – підсумував Ігор Кондратюк.

Facebook Ігоря Кондратюка

Нагадаємо, в жовтні 2018 року Елджей в одному зі своїх інтерв'ю говорив, що вважає Крим російською територією, в яку Росія "історично багато вклала". Також артист неодноразово виступав на окупованому РФ півострові.

Елджею заборонили в'їзд в Україну 27 листопада 2018 року. Примітно, що за два дні до цього, 25 листопада, він дав масштабний концерт в Києві, на якому була присутня і його дружина Анастасія Івлєєва. Тоді пара змогла безперешкодно потрапити в Україну. У лютому 2019 року Івлєєву не пустили в Україну – їй заборонили відвідувати країну протягом трьох років.

Через півтора року, в липні 2020 Окружний адміністративний суд Києва скасував заборону СБУ на в'їзд в Україну російському реперу Елджею.

Як повідомляв OBOZREVATEL 28 червня український шоумен Потап (Алексеей Потапенко) отримав звання Заслуженого артиста України. Ігор Кондратюк пригадав йому перформанс зі знятими штанами на сцені в Росії.