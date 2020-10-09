Кондратюк про місцеві вибори: всім г*внюкам потрібно об'єднатися в одну партію "Якось воно буде"

Український телеведучий і продюсер Ігор Кондратюк висловився про людей, які балотуються на місцеві вибори 2020 року.

Так, за словами знаменитості, зараз багато з них "кинулися" в політику, адже думають, що це не професія, а – лафа. Але в результаті, як заявив Кондратюк, до влади приходять "хабарник, брехуни й клоуни". Телеведучий з іронією зазначив, що всім цим людям потрібно об'єднається в одну партію під назвою "Якось воно буде". Про це він написав на особистій сторінці в Facebook.

"Люди багатьох професій раптом рішуче кинулися в політику. Тому що політика – думають вони – це не професія, а лафа. У ній така кількість придурків, неуків, хабарників, брехунів, клоунів, антиукраїнських зрадників, просто порожніх випадкових людей і – нічого! Живемо якось! Всі г*внюки на бордах, палиця їм в дупу, повинні об'єднатися й утворити партію "Якось воно буде!". Але навіть за таку безглузду партію "мудрий народ" проголосує..." – заявив Кондратюк.

Ігор Кондратюк znaj.ua

Телеведучий також закликав не віддавати свій голос за подібних людей, супроводивши публікацію хештегами "не голосуй за зрадників", "не голосую за покидьків", "не продавай свій голос", "ні дурням в місцевих радах" та іншими.

Facebook-акаунт Ігоря Кондратюка

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше продюсер і ведучий Ігор Кондратюк розкритикував зіркове попурі, яке виконали артисти в День Незалежності України. Він назвав підбір пісень "музичним несмаком", а виконання в попурі фрагмента композиції Гаріка Кричевського "Киянка", де є слова про "путану" – бл**ством.