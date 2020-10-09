Кондратюк про місцеві вибори: всім г*внюкам потрібно об'єднатися в одну партію "Якось воно буде"

Український телеведучий і продюсер Ігор Кондратюк висловився про людей, які балотуються на місцеві вибори 2020 року.

Так, за словами знаменитості, зараз багато з них "кинулися" в політику, адже думають, що це не професія, а – лафа. Але в результаті, як заявив Кондратюк, до влади приходять "хабарник, брехуни й клоуни". Телеведучий з іронією зазначив, що всім цим людям потрібно об'єднається в одну партію під назвою "Якось воно буде". Про це він написав на особистій сторінці в Facebook.

"Люди багатьох професій раптом рішуче кинулися в політику. Тому що політика – думають вони – це не професія, а лафа. У ній така кількість придурків, неуків, хабарників, брехунів, клоунів, антиукраїнських зрадників, просто порожніх випадкових людей і – нічого! Живемо якось! Всі г*внюки на бордах, палиця їм в дупу, повинні об'єднатися й утворити партію "Якось воно буде!". Але навіть за таку безглузду партію "мудрий народ" проголосує..." – заявив Кондратюк.

Телеведучий також закликав не віддавати свій голос за подібних людей, супроводивши публікацію хештегами "не голосуй за зрадників", "не голосую за покидьків", "не продавай свій голос", "ні дурням в місцевих радах" та іншими.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше продюсер і ведучий Ігор Кондратюк розкритикував зіркове попурі, яке виконали артисти в День Незалежності України. Він назвав підбір пісень "музичним несмаком", а виконання в попурі фрагмента композиції Гаріка Кричевського "Киянка", де є слова про "путану" – бл**ством.