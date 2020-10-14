Кондратюк: під час війни в країні потрібно бути патріотом, а не зрадником або аморфною масою

Відомий український телеведучий Ігор Кондратюк уперше за майже 30 років кар'єри на телебаченні став продюсером серіалу – патріотичної стрічки "Доброволець", де розповідається про війну на Донбасі та відстоювання незалежності нашої держави. На телебаченні 6-серійну картину транслюватимуть символічно у День захисника України, 14 жовтня.

В ексклюзивному інтерв'ю для OBOZREVATEL розповів, чому вирішив стати продюсером серіалу, які очікування покладає на стрічку і відверто пояснив свою громадянську позицію. Також Кондратюк зізнався, яка доленосна фраза змінила його життя та поділився подробицями свого життя поза роботою. Детальніше – читайте у матеріалі.

– Ігоре, це ваш перший досвід продюсування кіно? Чи вплинула тема серіалу на ваш вибір для продюсування?

– Я однозначно проукраїнськи налаштований громадянин. Я вважаю, що по сусідству є держава, з якою треба розірвати всі відносини. Не це є мотивом, але це має значення. Я не хотів би, щоб серіал на таку тему знімав режисер чи продюсер, у яких є бажання показати неоднозначність цієї ситуації. Хоча сценарій серіалу однозначний – є позитивні та негативні герої, і глядачеві не доведеться думати, чию сторону зайняти.

– Як вплинула на картину нинішня ситуація з війною на Донбасі? За основу взяли реальну історію атовця чи сюжет, вигаданий сценаристами?

– Ця історія вигадана, але події, що ми спостерігаємо з березня 2014 року, такі, що я в цю історію вірю. Тут не фігурують люди, з яких це списано, але серіал достатньо правдивий. Достовірність його полягає в тому, що в Києві та інших містах є люди, які неоднозначно ставляться до ситуації і які займають сторону сепаратистів.

– Які очікування покладаєте на серіал?

– Я дуже сподіваюся, що "Доброволець" матиме гарні показники. Навіть більше того – я вважаю серіал не тільки телевізійним продуктом, а й патріотичним. Я дуже хочу, щоб патріотів у нас ставало більше. Я проти того, що патріотизм – це останній притулок негідників, як подейкують. Це фраза, вирвана з контексту. Коли у країні триває війна, то не бути патріотом – означає бути або зрадником, або аморфною масою. Я не хотів би, щоб глядачі, які дивилися б "Доброволець", були кимось із цих людей. Сподіваюся, що живу серед стовідсотково надійних людей. Тому в мене два очікування від прем’єри – не лише рейтинги, а й поширення ідеї.

– Продюсування серіалів, мабуть, не найнеочікуваніший поворот у вашому житті? Адже і телепродюсером ви стали з абсолютно недотичною до цієї сфери професією.

– Так, я три роки провчився в університеті імені Шевченка на кафедрі астрономії. Я вступав цілеспрямовано і вчився на астронома, але після трьох років зрозумів, що не хочу сидіти ночами у невідомих обсерваторіях, чекаючи безхмарної погоди для спостереження за зоряним небом. Тоді перевівся на іншу спеціалізацію – загальну фізику. І згодом мене направили в Інститут молекулярної біології та генетики.

Зараз я розумію, що це був непоганий збіг обставин. Бо тільки один Бог знає, де б я зараз був і чим займався, якби не розподілили в Київ, у Національну академію наук України. Це був один із значущих поворотів у моєму житті. Тоді мою долю вирішила фраза завідувача кафедрою оптики КНУ Ігора Андрійовича Шайкевича: "Цей хлопець непогано вчиться і непогана людина". Уявіть собі, саме з такими формулюваннями мене прийняли на роботу.

– Окрім продюсування, ви багато часу проводите у подорожах і вже об’їздили пів світу. Яка улюблена країна для мандрівок?

– США, бо ця країна величезна й різноманітна в географії, кліматі і людях. Ми вже багато де були там із сім’єю, але все одно можна ще їздити-не переїздити. Ця країна просто найзручніша. З погляду цікавості, звичайно, круто в Австралії, Новій Зеландії, Сінгапурі, Японії. Це найекзотичніші місця, де ми побували. Ми багато об’їздили Францію. Ця країна – рекордсменка наших з дружиною перетинів кордонів як для відпочинку, так і по роботі. Францію регулярно відвідували, наприклад, коли знімалася телепрограма "Ігри патріотів".

– Тобто ви за активний відпочинок?

– Так, але не в сенсі, що ми сідаємо на велосипед і мотаємо по нових широтах. Майже завжди я із сім’єю беру в аеропорту автівку. Можливо, тільки в Сінгапурі не брав та ще декількох країнах. Там вона абсолютно не потрібна. Там тебе скрізь возить таксі або ти нікуди не ходиш, лежиш-відпочиваєш на прекрасному острові Сентоза. Чи в Японії я не брав машину. Взагалі у тих країнах, де кермо з лівого боку, я не наважуюся сідати в автівку. Про що насправді жалкую, бо моя невістка проїздила по Новій Зеландії і була задоволена.

– У подорожах з вами завжди дружина?

– Так, якщо це не робочі поїздки, зі мною вона завжди подорожує. Також у поїздки стараємося брати дітей – тих, що навчаються у школі, обов’язково беремо, а не шкільного віку – залежно від їхнього розкладу, бо їм треба працювати та інколи просто немає можливості поїхати. А от школярів – завжди беремо. Донька зараз в 11 класі, з наступного року подивимося, як у неї буде з навчанням і чи зможе вона з нами подорожувати.

Про що серіал "Доброволець"

Зазначимо, разом зі своєю продакшн-студією "В.І.К." Ігор Кондратюк взявся за виробництво екшн-серіалу "Доброволець", показ якого стартував на каналі ICTV. 6-серійна патріотична стрічка чи не вперше на українському телебаченні висвітлює проблему життя людей після війни та розповідає про їхню адаптацію в суспільстві. Над створенням серіалу працювали також творці знаменитої стрічки "Кіборги".

Головний герой, доброволець АТО Дмитро, після трьох років війни повертається додому. Він – єдиний зі свого загону, хто вижив після бомбардування ворожими військами. Після трагічних подій, боєць намагається адаптуватися до мирного життя, але на цьому його війна не закінчується. Дізнавшись, що в Києві на День козацтва 14 жовтня готується теракт, Дмитро збирає команду бійців, щоб попередити злочинну змову і врятувати столицю від вибуху.

Команда, яка працювала над створенням "Добровольця":

Режисер: Ахтем Сеітаблаєв

Продюсери: Ігор Кондратюк, Іванна Дядюра

Сценаристи: Анатолій Карлюга, Юлія Чернявська

Оператор: Сергій Ревуцький

Художник-постановник: Марія Кобилецька

Художник по костюмах: Дарія Кочнєва

Композитор: Андрій Пономарьов

Продюсери ICTV: Ірина Храновська, Анастасія Штейнгауз, Олена Сахацька, Олександр Богуцький

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