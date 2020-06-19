Кондратюк назвав 5 адекватних росіян і заявив, що Росія "для нього померла"

Український продюсер Ігор Кондратюк заявив, що Росія для нього померла як країна. Він вказав, що йому нема за що поважати більшість росіян, однак водночас виділив п'ятірку тих, чия думка має для нього значення.

Так, за словами Кондратюка, серед шанованих ним росіян: музиканти Андрій Макаревич і Юрій Шевчук, актори Олег Басилашвілі та Лія Ахеджакова, а також письменник Віктор Шендерович. Про це йшлося в інтерв'ю журналістові Олексію Гончаренкові, відео опубліковано на YouTube (дивіться ролик в кінці новини).

Кондратюк і Гончаренко (YouTube)

"Для мене Росія як країна померла. Відповідно, багато історій, які в мене могли з ними бути, помножено на нуль. Я розумію, що в РФ – 140 млн людей, всі вони різні, проте якщо говорити про культуру – там є тільки кілька людей: Ахеджакова, Макаревич, Басилашвілі, Шендерович і Шевчук. Вони відверто сказали, що "Крим наш" – це параноя і вони цього не розуміють і не приймають. Росія для них – злочинець і агресор. Ну ось ці п'ять осіб для мене зрозумілі. Всі інші – незрозуміла історія", – висловився Кондратюк.

Також продюсер додав, що понад 100 млн росіян, які голосували на виборах за Путіна, є такими ж "катами", як він сам.

"Ось згадаю фразу одного російського барда: "Промовчиш – потрапиш в кати". Ось туди потрапили понад 100 млн росіян. Вони такі ж кати, як і Путін. Вони нічим не відрізняються. Його вибрали президентом востаннє, коли вже була агресія Росії проти України. За що мені поважати росіян?" – обурився шоумен і додав:

"Я раніше вів дискусії. Багато дискусій було в 2014 році, проте вони багатьох речей не "прошибають". Ну і все, Росія померла – так померла. У цьому сенсі не можу нічого сказати позитивного про Росію".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ігор Кондратюк висловив упевненість, що народного депутата від партії "Слуга народу" Олександра Скічка є шанси в майбутньому стати президентом.