Композитор із "Миротворця" обурив мережу заявою про український сільський сленг

Радянський композитор Володимир Бистряков, який перебуває в базі "Миротворець", обурив мережу різкими висловлюваннями про українське село.

Так, шоумен на своїй сторінці у Facebook опублікував фото фрази "Тицяй, що хочеш", яку помітив в одному з аеропортів України. На його думку, краще вивчати творчість російських письменників, аніж використовувати сленг "сільських парубків".

Пресофіцер Національної гвардії України Харитін Старський у своєму Facebook-акаунті обурився, що Бистряков так зневажливо ставиться до українського села і до державної мови країни, в якій він живе. Він також відзначив, що композитор обмежив доступ до коментування своїх публікацій після критики користувачів соцмережі в його адресу.

Підписники Старського висміяли висловлювання Бистрякова, наголосивши, що не розуміють, чому він проживає в Україні, якщо критикує все, що з нею пов'язане.

"В обличчя б йому натикати за такі слова", "Незрозуміло, чому він ще в Україні залишився, якщо так ненавидить все українське", "Я думаю, він би змінив свою думку кардинально, якби зустрів такого сільського парубка в темному провулку", – написали в коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Бистряков вже потрапляв у скандал через заяву про знищення України Європою, обізвавши власну націю "ідіотами".

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