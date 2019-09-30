Головна Новини
30 вересня • оновлено в 19:15
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

"Комплекс меншовартості": Мухарський жорстко розкритикував львів'ян за російську мову

8.3т Читати матеріал російською

Український актор і письменник Антін Мухарський (Орест Лютий), заявив, що Львів стрімко русифікується.

Своїми думками він поділився в ефірі каналу НТА.

"Комплекс меншовартості": Мухарський жорстко розкритикував львів'ян за російську мову

Скріншот із відео

Новини
"Сексуально й спокусливо!" Кот і Мішина завели мережу відвертим виступом на шоу "Танці з зірками"

"Це вплив російського медіапродукту. Російської попси, шансону,"блатняка", воно повітряно-крапельним шляхом передається, Це такий комплекс меншовартості. Усвідомлений чи несвідомий, що всі міські говорять російською, і це дифузне явище, яке почало з'являтися зонально, тому що, дійсно, у Львові стало набагато більше", – сказав Мухарський.

"Комплекс меншовартості": Мухарський жорстко розкритикував львів'ян за російську мову

Скріншот із відео

Він зазначив, що у місті до нього все частіше звертаються російською, наприклад у магазинах, на касі, або у кафе.

Як раніше писав OBOZREVATEL, Антін Мухарський випустив провокаційні трек і відео "Котлети з онука". Як розповів артист, його робота є сучасною пародією на відомий всім твір російського класика Федора Достоєвського "Злочин і кара".

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Особа
Орест Лютий
Місце
Україна Львів
Поділитися у Facebook
5
Коментарі
19
15
Смішно
11
Цікаво
27
Сумно
8
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Лапотные ботофаги уже и ярлыки с бирками на Мухарского навесили. Оно и понятно - работа ,у болезных, такая.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
3
Blashchuk Oleh
Blashchuk Oleh
Треба врахувати вплив тисяч переселенців зі Сходу, що принесло з собою свої мовні та культурні звички. Це типово для прихильників "руцкіміра", який вважає, що там, де спілкуються російською, там Росія.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Mega Death
Mega Death
Это животное даже жена нах послала с его ховномовой))
Показати коментар повністю
Відповісти
8
3

Блоги / думки

ads pixel