"Комплекс меншовартості": Мухарський жорстко розкритикував львів'ян за російську мову

Український актор і письменник Антін Мухарський (Орест Лютий), заявив, що Львів стрімко русифікується.

Своїми думками він поділився в ефірі каналу НТА.

Скріншот із відео

"Це вплив російського медіапродукту. Російської попси, шансону,"блатняка", воно повітряно-крапельним шляхом передається, Це такий комплекс меншовартості. Усвідомлений чи несвідомий, що всі міські говорять російською, і це дифузне явище, яке почало з'являтися зонально, тому що, дійсно, у Львові стало набагато більше", – сказав Мухарський.

Скріншот із відео

Він зазначив, що у місті до нього все частіше звертаються російською, наприклад у магазинах, на касі, або у кафе.

Як раніше писав OBOZREVATEL, Антін Мухарський випустив провокаційні трек і відео "Котлети з онука". Як розповів артист, його робота є сучасною пародією на відомий всім твір російського класика Федора Достоєвського "Злочин і кара".

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