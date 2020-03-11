Комік, який втік із РФ жорстко розкритикував Путіна

Популярний стендап-комік Олександр Долгополов, який поскаржився на переслідування в РФ і втік з країни, висловився про те, що президент Росії Володимир Путін підтримав ідею про перезавантаження президентських термінів.

На своїй сторінці в Twitter, він порівняв Путіна з дитиною, що засиділася за комп'ютером.

Олександр Долгополов

"Путін поводиться як малюк, що засидівся за комп'ютером: "Зараз, мам, я вже майже все! Зараз, ще трохи! Я вже майже все! Ось зараз майже дограв!" Але ось що я тобі скажу, Володю – ти грай, грай... але потім не треба нити, що комп'ютер вибухнув від перевантаження й тобі відірвало ручки", – написав Долгополов.

"Вони вибрали дуже зручний момент, щоб заборонити масові мітинги через коронавірус і понаухвалювали все, що заманеться. По закінченню карантину люди вийдуть з будинків, побачать нові прапори і такі: "Серйозно? Тепер Росія – це каганат!?" – додав комік.

Я не любитель розповідати жарти про політику - все знають, що мені більше до душі безглузда комедія спостереження. Але я хіба винен що він ніяк не вгамується !? - Олександр Долгополов (@sankldive) March 10, 2020

Як раніше писав OBOZREVATEL, російський комік і відеоблогер Данило Поперечний розповів про жахливе майбутнє Росії. Він заявив, що його обурив той факт, що Держдума РФ ухвалила закон про штрафи за образу влади.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!