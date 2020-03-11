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11 березня • оновлено в 17:14
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Комік, який втік із РФ жорстко розкритикував Путіна

4.3т
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Популярний стендап-комік Олександр Долгополов, який поскаржився на переслідування в РФ і втік з країни, висловився про те, що президент Росії Володимир Путін підтримав ідею про перезавантаження президентських термінів.

На своїй сторінці в Twitter, він порівняв Путіна з дитиною, що засиділася за комп'ютером.

Олександр Долгополов

Олександр Долгополов

"Путін поводиться як малюк, що засидівся за комп'ютером: "Зараз, мам, я вже майже все! Зараз, ще трохи! Я вже майже все! Ось зараз майже дограв!" Але ось що я тобі скажу, Володю – ти грай, грай... але потім не треба нити, що комп'ютер вибухнув від перевантаження й тобі відірвало ручки", – написав Долгополов.

Комік, який втік із РФ жорстко розкритикував Путіна

"Вони вибрали дуже зручний момент, щоб заборонити масові мітинги через коронавірус і понаухвалювали все, що заманеться. По закінченню карантину люди вийдуть з будинків, побачать нові прапори і такі: "Серйозно? Тепер Росія – це каганат!?" – додав комік.

Комік, який втік із РФ жорстко розкритикував Путіна

Як раніше писав OBOZREVATEL, російський комік і відеоблогер Данило Поперечний розповів про жахливе майбутнє Росії. Він заявив, що його обурив той факт, що Держдума РФ ухвалила закон про штрафи за образу влади.

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Автор
Марія Дідик
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иловайский юрий
иловайский юрий
почему все мутаки бегут в неньку?)
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Крым Андрей
Крым Андрей
Популярный комик??? Это типа как Сенцов - режиссёр?
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
А кто это??
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