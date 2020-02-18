Комік, котрий втік з РФ, поскаржився на пригнічення вірянами

Комік Олександр Долгополов, який виїхав з Росії через переслідування поліцією, розповів про своє ставлення до жартів про релігію.

В інтерв'ю Deutsche Welle він поскаржився на те, що віряни поводяться як гнобителі.

Олександр Долгополов

Долгополов вважає, що має право жартувати на будь-яку тему, в тому числі і про православ'я.

"Те, що відбувається в сучасній Росії з точки зору релігії, - це жахливо. Релігія насаджується, і ти відчуваєш на собі насильство з боку держави, яке прикривається релігією, і це тим більше дає тобі право жартувати про це, як ти захочеш. Віруючі вважають, що вони знаходяться в позиції пригнічених. Але це не так. Було б логічно, якби такий закон в якості моральної компенсації взяли в 90-х після розвалу Союзу, враховуючи, як віруючі натерпілися за радянську епоху. Але зараз за ці 20 з гаком років ситуація змінилася кардинально, і вже ці люди знаходяться в положенні гнобителів", - заявив Долгополов.

Олександр Долгополов

Як раніше писав OBOZREVATEL, російський комік і відеоблогер Данила Поперечний розповів про жахливе майбутнє Росії. Він заявив, що його обурив той факт, що Держдума РФ прийняла закон про штрафи за образу влади.

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