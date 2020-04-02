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2 квітня • оновлено в 17:34
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Комік Еді Лардж помер через коронавірус

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Відомий шотландський комік Едді Лардж помер від коронавірусу. Він підхопив хворобу в лікарні, куди був госпіталізований через серцеву недостатність.

Чоловікові було 78 років. Про смерть артиста повідомляє видання Daily Mail.

Відомий комік помер через коронавірус

Лардж не зміг впоратися з вірусом через проблеми з серцем.

Комік прославився завдяки комедійному дуету Little and Large, який був утворений в 1971 році за участю англійського коміка Сіда Літтла (Сиріл Мід).

Відомий комік помер через коронавірус

Нагадаємо, що 25 березня стало відомо, що в принца Чарльза у Великобританії виявили коронавірус.

Водночас хворий на COVID-19 принц Чарльз нещодавно спілкувався з королевою Єлизаветою II.

Як повідомляв OBOZREVATEL принц Вельський Чарльз міг заразитися вірусом від князя Монако Альбера II, з яким зустрічався раніше.

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Автор
Марія Дідик
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    Підтверджені випадки: 804.

    Вилікувалися: 13. Померли: 20.

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