Відомий комік помер через коронавірус

Відомий шотландський комік Едді Лардж помер від коронавірусу. Він підхопив хворобу в лікарні, куди був госпіталізований через серцеву недостатність.
Чоловікові було 78 років. Про смерть артиста повідомляє видання Daily Mail.
Лардж не зміг впоратися з вірусом через проблеми з серцем.
Комік прославився завдяки комедійному дуету Little and Large, який був утворений в 1971 році за участю англійського коміка Сіда Літтла (Сиріл Мід).
Нагадаємо, що 25 березня стало відомо, що в принца Чарльза у Великобританії виявили коронавірус.
Водночас хворий на COVID-19 принц Чарльз нещодавно спілкувався з королевою Єлизаветою II.
Як повідомляв OBOZREVATEL принц Вельський Чарльз міг заразитися вірусом від князя Монако Альбера II, з яким зустрічався раніше.
З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.