Комік Дядя Жора розповів про життя після інсульту

Український шоумен Вадим Мічковський, відомий як Дядя Жора, розповів про життя після інсульту, який трапився з ним ще навесні цього року.

В програмі "Світське життя" комік зізнався, що його життя кардинально змінилося після хвороби. Шоумен не тільки відмовився від поганих звичок, але й переглянув свій режим дня і вніс спорт.

"Перейшов більше на спорт, і у мене головна проблема була, на тлі чого це все відбулося, це перевтома, нічний графік життя. Я працював до 3:00", – розповів комік.

Крім того, Дядя Жора зазначив, що після інсульту зрозумів, що життя надто коротке і ним потрібно максимально насолоджуватися. Тому артист відгуляв своє 45-річчя з розмахом.

"Ця ситуація підштовхнула. Живемо один раз, збирати друзів треба частіше, тим більше, рік такий собі, тому треба побільше таких позитивних подій", – заявив шоумен.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мами Кудрявцевої трапився інсульт під час відпочинку в Криму.