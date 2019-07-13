Комаров згадав себе пацаном і показав молодого Зеленського

Ведучий програми "Світ навиворіт" Дмитро Комаров згадав минуле і опублікував в Instagram свої ранні плівкові архіви 2000-2005 років.
На знімках Комарова відображені різні знаменитості і українські політики. Зокрема, молодий тоді ще комік Володимир Зеленський, президенти Петро Порошенко і Віктор Ющенко. (щоб подивитися фото, проскрольте до кінця сторінки).
Ведучий оприлюднив всього лише 10 знімків зі своєї великої колекції, але обіцяв і далі радувати своїх підписників старими фото. "Зловив ось таку прикольну емоцію", - написав Дмитро про перше фото.
Софі Лорен в Києві в 2003
Instagram komarovmir
За словами фотографа, кліп Софії Ротару "Одна Калина" знімали майже добу, без сну, а наступний знімок Майдану зверху був знятий у 2004 році зі даху Будинку Профспілок.
Софія Ротару знімає кліп на пісню "Одна Калина"
Instagram komarovmir
знімок Майдану в 2004 році
Instagram komarovmir
"Випадково його (Ющенка - ред.) Зустрів і познімав в неформальній обстановці. Мені було цікаво, а ось звичайні зустрічі з політиками я не любив, це була досить одноманітна рутина. Коли я ще жив з батьками, вони сміялися, чуючи мою відповідь на питання "Що у тебе сьогодні?". Я іронічно відповідав: нічого особливого, їду знімати президента", - згадує Комаров.
Віктор Ющенко на Сорочинському ярмарку в 2003, до отруєння
Instagram komarovmir
За його словами, тоді сам того не підозрюючи, він часто фіксував на плівку в різних ситуаціях всіх майбутніх президентів України. Наприклад, Петра Порошенка або Володимира Зеленського.
Петро Порошенко під час Помаранчевої революції
Instagram komarovmir
Зеленський на виступі 95-го кварталу на початку 2000-х
Instagram komarovmir
"Для мене, пацана, який тільки нещодавно закінчив школу, це був дуже прикольний, драйвовий, незабутній період життя. Кожен день – цікаві зустрічі", - пише Дмитро.
Комаров п'є чай в спортклубі на Оболоні з Борисом Нємцовим
Instagram komarovmir
Віталій Кличко підморгує в камеру Комарову
Instagram komarovmir
Зустріч Стінга в 2001 році в Борисполі
Instagram komarovmir
Комаров отримує премію на фотовиставці газети День в 2003 році
Instagram komarovmir
"Подарунком – путівкою до Трускавця на 3 тижні - я так і не скористався, бо в моєму графіку було неможливо знайти 3 тижні", - згадує фотограф.
Комаров працював репортером 5 років. Він називає цей рід діяльності не роботою, а стилем життя.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 червня, телеведучий Дмитро Комарова розповів, що таємно одружився в Ізраїлі. Обраницею ведучого програми "Світ навиворіт" стала популярна українська модель Олександра Кучеренко, яка була його партнеркою і наставницею на шоу "Танці з зірками".
Раніше стали відомі подробиці весілля Дмитра Комарова та Олександри Кучеренко. Також пара поділилася першими фото з торжества.
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