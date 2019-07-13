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Комаров згадав себе пацаном і показав молодого Зеленського

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Ведучий програми "Світ навиворіт" Дмитро Комаров згадав минуле і опублікував в Instagram свої ранні плівкові архіви 2000-2005 років.

На знімках Комарова відображені різні знаменитості і українські політики. Зокрема, молодий тоді ще комік Володимир Зеленський, президенти Петро Порошенко і Віктор Ющенко. (щоб подивитися фото, проскрольте до кінця сторінки).

Ведучий оприлюднив всього лише 10 знімків зі своєї великої колекції, але обіцяв і далі радувати своїх підписників старими фото. "Зловив ось таку прикольну емоцію", - написав Дмитро про перше фото.

Софі Лорен в Києві в 2003

Софі Лорен в Києві в 2003

Instagram komarovmir

За словами фотографа, кліп Софії Ротару "Одна Калина" знімали майже добу, без сну, а наступний знімок Майдану зверху був знятий у 2004 році зі даху Будинку Профспілок.

Софія Ротару знімає кліп на пісню "Одна Калина"

Софія Ротару знімає кліп на пісню "Одна Калина"

Instagram komarovmir

знімок Майдану в 2004 році

знімок Майдану в 2004 році

Instagram komarovmir

"Випадково його (Ющенка - ред.) Зустрів і познімав в неформальній обстановці. Мені було цікаво, а ось звичайні зустрічі з політиками я не любив, це була досить одноманітна рутина. Коли я ще жив з батьками, вони сміялися, чуючи мою відповідь на питання "Що у тебе сьогодні?". Я іронічно відповідав: нічого особливого, їду знімати президента", - згадує Комаров.

Віктор Ющенко на Сорочинському ярмарку в 2003, до отруєння

Віктор Ющенко на Сорочинському ярмарку в 2003, до отруєння

Instagram komarovmir

За його словами, тоді сам того не підозрюючи, він часто фіксував на плівку в різних ситуаціях всіх майбутніх президентів України. Наприклад, Петра Порошенка або Володимира Зеленського.

Петро Порошенко під час Помаранчевої революції

Петро Порошенко під час Помаранчевої революції

Instagram komarovmir

Зеленський на виступі 95-го кварталу на початку 2000-х

Зеленський на виступі 95-го кварталу на початку 2000-х

Instagram komarovmir

"Для мене, пацана, який тільки нещодавно закінчив школу, це був дуже прикольний, драйвовий, незабутній період життя. Кожен день – цікаві зустрічі", - пише Дмитро.

Комаров п'є чай в спортклубі на Оболоні з Борисом Нємцовим

Комаров п'є чай в спортклубі на Оболоні з Борисом Нємцовим

Instagram komarovmir

Віталій Кличко підморгує в камеру Комарову

Віталій Кличко підморгує в камеру Комарову

Instagram komarovmir

Зустріч Стінга в 2001 році в Борисполі

Зустріч Стінга в 2001 році в Борисполі

Instagram komarovmir

Комаров отримує премію на фотовиставці газети День в 2003 році

Комаров отримує премію на фотовиставці газети День в 2003 році

Instagram komarovmir

"Подарунком – путівкою до Трускавця на 3 тижні - я так і не скористався, бо в моєму графіку було неможливо знайти 3 тижні", - згадує фотограф.

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Дмитро Комаров таємно одружився: що відомо про красуню

Комаров працював репортером 5 років. Він називає цей рід діяльності не роботою, а стилем життя.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 червня, телеведучий Дмитро Комарова розповів, що таємно одружився в Ізраїлі. Обраницею ведучого програми "Світ навиворіт" стала популярна українська модель Олександра Кучеренко, яка була його партнеркою і наставницею на шоу "Танці з зірками".

Раніше стали відомі подробиці весілля Дмитра Комарова та Олександри Кучеренко. Також пара поділилася першими фото з торжества.

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Особи
Дмитро Комаров Володимир Зеленський Віктор Ющенко Петро Порошенко
Місце
Україна Київ
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