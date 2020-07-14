Комаров розповів, як освідчився 'Міс Україні-2016' Кучеренко

Ведучий програми "Світ навиворіт" Дмитро Комаров розповів, як освідчився своїй дружині Олександрі Кучеренко, яка в 2016 році стала володаркою титулу "Міс Україна".

У 2020 році пара відсвяткувала перший рік подружнього життя. Тому мандрівник вирішив розповісти шанувальникам в Instagram власну історію оригінальної пропозиції руки і серця.

"Знаючи мене, зрозуміло, що зробити це в ресторані при свічках – не мій стиль. Треба екстремальніше. Як у початківця авіатора, у мене багато товаришів-пілотів, для яких не проблема по дружбі влаштувати політ хоч на реактивному літаку з вищим пілотажем. Тому я вирішив, що пропозицію коханій зроблю, в прямому сенсі слова – на висоті", – відзначив Комаров.

Комаров зробив пропозицію Кучеренко під час польоту Instagram @komarovmir

Стосунки пари трималися в секреті, тому навіть пілот Сергій Нікіфоров не знав справжньої причини польоту. В той день Комаров сказав Кучеренко, що вони йдуть просто гуляти. Коли вони підійшли до вертольота, дівчина була шокована, адже раніше на ньому не літала.

Плани ведучого ледь не зірвалися, коли пілот спитав, куди садити дівчину: на переднє чи заднє сидіння.

"Я хотів вручити обручку без свідків, на задньому сидінні. Але при цьому знав, що з переднього вид зовсім інший. Відкликаю Сергійка в сторону і прошу: "Давай спочатку Сашу посадимо попереду, пролетимо над Дніпром уздовж Києва, покружлявши над Межигір'ям, розвернемося над Київським морем, повернемося і сядемо. А потім відразу пересадимо Сашу назад і знову злетимо. Треба зависнути в найкрасивішій точці з видом на Лавру, Печерськ, Дніпро і весь Київ. І повисіти хвилинку. Тільки причину не питай", – поділився Комаров.

Комаров зробив пропозицію Кучеренко під час польоту Instagram @komarovmir

Коли Кучеренко думала, що політ закінчено, ведучий попросив її сісти ззаду. І ось, над мостом Патона, пілот зависнув і подав сигнал. Щоб Нікіфоров нічого не чув, мандрівник прибрав гарнітуру. Через шум двигуна розмовляти було неможливо.

"Я без слів дістаю з кишені обручку і показую Саші, поглядом запитавши – так? Що було далі – ви знаєте", – додав Комаров.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL поспілкувався з Дмитром Комаровим про те, як пандемія вплинула на його роботу, як подорожувати в умовах карантину і які місця знаменитість рекомендує відвідувати в рідній країні.