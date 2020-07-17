Команда КВН із Білорусі відмовилася виступати в Криму й на росТБ: у мережі ажіотаж

Олена Кордунова Люди 12:12, 17.07.2020 Оновлено: 12:41, 17.07.2020

Команда КВН "Діти Тюрінга" з Білоруського державного університету (Мінськ) відмовилася брати участь у чвертьфіналі Вищої ліги КВН (Росія) через те, що ігри будуть проходити в окупованому Криму.

Про своє рішення учасники команди оголосили на офіційній сторінці в соціальній мережі "ВКонтакте". Відмова від участі в КВН викликала бурхливі обговорення серед фанатів "Дітей Тюрінга".

"Наші улюблені вболівальники, на жаль, через обставини ми не беремо участі в ¼ Вищої ліги КВН сезону-2020. Трохи пізніше ми запишемо відео, в якому все розповімо докладніше. Спасибі вам за ваші переживання й коментарі. Ще побачимося", – написали представники команди.

КВНщики з Білорусі відмовилися виступати в Криму
Сторінка команди "Діти Тюрінга" в мережі Вконтакте

Багато шанувальників захопилися рішенням команди відмовитися від участі в престижній телегрі, яка транслюється на "Первом канале" РФ. Більшість фанатів відзначили, що також не підтримують анексію українського Криму Росією.

Колектив підтримали і шанувальники з України. Деякі з них порадили команді "Діти Тюрінга" замість КВН взяти участь в українському проєкті "Ліга сміху".

"Якщо пов'язане з Кримом – молодці! Без політики не обійшлося. Респект, чекаємо вас на "Лізі сміху", – написали коментатори.

Сторінка команди "Діти Тюрінга" в мережі Вконтакте
Сторінка команди "Діти Тюрінга" в мережі Вконтакте
Сторінка команди "Діти Тюрінга" в мережі Вконтакте
Сторінка команди "Діти Тюрінга" в мережі Вконтакте
Сторінка команди "Діти Тюрінга" в мережі Вконтакте

Нагадаємо, білоруська команда "Діти Тюрінга" стала відомою в березні 2020 року, коли зухвало пожартувала про інтеграцію Росії та Білорусі під час гри Вищої ліги КВН. У номері коміків, який буквально "підірвав" мережу, під час об'єднання двох країн Росія увійшла до складу Білорусі й стала регіоном їхньої країни. Так учасники команди висміяли "велич Росії", яка активно пропагується в РФ.

Дивіться відео номера "Мама Білорусь!" команди "Діти Тюрінга":

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в КВН на російському "Первом канале" команда з Сімферополя безглуздо висміяла анексію Криму. Так, фронтмен команди "Півострів" на сцені заспівав пісню про те, як на життя росіян впливає горілка, зв'язавши алкоголізм із політикою.

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