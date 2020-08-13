Команда КВН, яка відмовилася виступати в Криму, відреагувала на протести в Білорусі

Команда КВН "Діти Тюрінга", яка відмовилася виступати в Криму, звернулася до адміністрації президента Білорусі з проханням припинити насильство, яке відбувається на масових протестах по всій країні, та прозоро перерахувати голоси виборців.

Про це учасники команди написали на сторінці в Instagram. Білоруси відзначили, що хочуть справедливості, тому запропонували всім небайдужим приєднатися до їх заклику (відео дивіться нижче).

"Знаючи, що адміністрація президента Білорусі стежить за нашими виступами, просимо почути нас, мирних білорусів. Ми за чесні і прозорі вибори, за мир і свободу в нашій улюбленій Білорусі! Ми проти насильства!" – йдеться в повідомленні команди з Білоруського державного університету в Мінську.

"Діти Тюрінга" звернулися до силових структур, щоб вони перестали жорстоко поводитися з протестувальниками. Також вони закликали рідний університет висловити свою офіційну позицію.

Відзначимо, команда "Діти Тюрінга" відмовилася брати участь у чвертьфіналі Вищої ліги КВН (Росія) через те, що ігри будуть проходити в окупованому Криму. Вони пояснили, що їхня країна дотримується нейтралітету в питанні приналежності півострова, тому потрапити до Криму вони можуть лише через Україну, а це буде складно зробити через пандемію.

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