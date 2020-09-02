Коляденко звинуватив Білик у брехні про скандали і побиття

Український шоумен Дмитро Коляденко заявив, що ніколи не підіймав руку на свою колишню дружину Ірину Білик.

За словами артиста, між ними часто траплялися емоційні з'ясування відносин, проте "бійок" ніяких не було. Коляденко також зазначив, що його образили такі звинувачення Білик, через що він з нею навіть якийсь час не спілкувався. Про це йшлося у програмі "Смачний ексклюзив", опублікованій на сайті телеканалу "Україна".

"Бійок не було. Я тому на неї й образився і не спілкувався з нею місяць, напевно, навіть пів літа. Сказав їй:" Іра, навіщо ти таке кажеш, адже не було цього ", – розповів Дмитро.

Ірина Білик та Дмитро Коляденко. kp.ua

Нагадаємо, що раніше Ірина Білик розповідала, що її колишній чоловік Дмитро Коляденко жорстко її бив. Співачка заявляла, що перебуваючи в цивільному шлюбі з шоуменом, відчувала, що "може померти від його рук". За словами Білик, їхні сварки іноді відбувалися "з ножами і ножицями".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ірина Білик розповіла про страшному скандалі з нинішнім чоловіком Асланом Ахмадовим через ревнощі.