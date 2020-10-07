Коляденко про стосунки з Білик і кавер на "Фарби": вона – геній, я щасливий, що виконав її хіт

Відомий український співак і шоумен Дмитро Коляденко переспівав легендарну пісню своєї колишньої дружини Ірини Білик – "Фарби".

Аранжувальником і саундпродюсером треку виступив модний музикант Томаш Лукач – LUKACHSOUND. OBOZREVATEL поспілкувався з Коляденком про роботу над композицією, його стосунки з "українською Мадонною" і поцікавився, як ексдружина поставилася до нового варіанта її знаменитого хіта (щоб подивитися ролик, доскрольте новину до кінця).

"У піснях Ірини є життя, енергія і звучання! Я щасливий, що виконав саме "Фарби". Це дуже містична пісня. Текст до сьогодні не втратив свого значення, а про музику я взагалі мовчу! Іра – геній! Вона вміє писати хіти. Я радився з нею щодо аранжувальника, і вона схвалила кандидатуру Томаша. Вийшла цукерка", – поділився Коляденко.

За словами Дмитра, він давно хотів заспівати цю пісню, але Ірина Білик раніше забороняла це робити. В ексклюзивному коментарі для OBOZREVATEL виконавець розповів, що не знає причин такого рішення зірки.

"Чому не дозволяла співати свої пісні? Ну не знаю... Вона ж головна співачка, таким було її рішення. А рішення артистки – закон! Може, тому, що були труднощі з правами на виконання, я не знаю. Але найголовніше – Іра все ж дозволила! І мені, і Асії Ахат, і Віталіку Козловському, і Аліні Гросу. А це значить – перемога і щастя для артистів", – зазначив шоумен.

Також він додав, що був би не проти переспівати й інші композиції своєї колишньої коханої, проте поки це неможливо.

"На які ще пісні Ірини Білик я хотів би зробити кавер? "Надурняк", звичайно, і оцет солодкий. Але не можна нахабніти! Гарного – потроху", – висловився він.

За словами Коляденка, Білик похвалила його за виконану роботу: "Іра, коли вперше почула трек від Діми Коляденка сказала: "Молодець ти, Дмитрику! Розумник!". А ще назвала мене "максималістом", і я відразу пішов ґуґлити це слово. Звичайно, їй дуже сподобався мій кавер, робота саундпродюсера Томаша – він змінив кілька нот у заспіві, пришвидшив темп пісні і придумав програш по-своєму. Загалом, вийшло круто! Я радий, що Ірі сподобався мій подарунок для неї".

Артист вказав, що ідея переспівати знамениті хіти Ірини Білик виникла у нього ще на початку року. Так він хотів масштабно привітати співачку з 50-річчям, яке вона відсвяткувала в квітні 2020 року.

"Узимку ми з друзями відпочивали в Єгипті. І тоді я запропонував Ірі ідею – до її ювілею заспівати "Фарби", а інші артисти теж щоб заспівали її хіти. Білик ця ідея дуже сподобалася" – підсумував співак.

Зазначимо, що обкладинка для пісні вийшла вельми екстравагантною – у кадрі оголений Коляденко йде назустріч Білик. Фотограф – Trisha, дизайн розробили Андрій Нисинець і Денис Дехтяренко.

Нагадаємо, що раніше Ірина Білик розповідала, що її колишній чоловік Дмитро Коляденко жорстоко її бив. Співачка заявляла, що, перебуваючи в цивільному шлюбі з шоуменом, відчувала, що "може померти від його рук". За словами Білик, їхні сварки іноді відбувалися "з ножами і ножицями". Дмитро, зі свого боку, заявив, що ніколи не піднімав руку на Білик. Пара прожила разом три роки, вони розлучилися в 2006 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська співачка і скрипалька Ассія Ахат переспівала знаменитий хіт Ірини Білик "Ти мій" на честь його 25-річчя. Сама ж Білик назвала нову версію пісні "неймовірною і несхожою на оригінал".