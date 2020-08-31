Коля Лукашенко відмовився вступати до ліцею, випускники якого виступили проти його батька

Син президента Білорусі Олександра Лукашенка Микола забрав документи з ліцею Білоруського державного університету (БДУ), випускники якого виступили проти його батька.

Про це Telegram-каналу "Наша Ніва" повідомили викладачі закладу. Так, 16-річний хлопець повинен був вступити на біологічний профіль, в якому навчаються учні 10-11 класів.

Директор ліцею Ігор Варакса не підтвердив і не спростував цю інформацію. Він пояснив, що не може розповідати інформацію про неповнолітніх абітурієнтів. Ймовірно, Микола міг забрати документи, тому що напередодні виборів 9 серпня випускники ліцею письмово звернулися до влади з вимогою відновлення законності в країні і проведення вільних виборів.

Микола Лукашенко відмовився вступати до ліцею БДУ Газета.Ру

Відзначимо, вперше про молодшого позашлюбного сина Олександра Лукашенка заговорили в кінці 2004 року, через кілька місяців після його народження. У мережі також активно обговорюють, хто є матір'ю Колі Лукашенка. Так, його могла народити Ірина Абельська – колишня особиста лікарка президента Білорусі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі показали відео, на яких Олександр Лукашенко з Миколою прибувають у резиденцію президента Білорусі з автоматами і в бронежилетах на вертольоті. Кадри викликали ажіотаж у соціальних мережах – користувачі висміяли білоруського президента та почали створювати меми з цього приводу.